Eleganz, Beweglichkeit und Grazie an SM in Bülach

Die Mischung aus Tanz und perfekter Körperbeherrschung in Verbindung mit anspruchsvollen Elementen der Handgeräte in Bezug zur Musik machen die Faszination der Rhythmischen Gymnastik (RG) aus. An den Schweizer Meisterschaften (SM) zeigen die Gymnastinnen aus der ganzen Schweiz ihr Können. Gezeigt werden Einzel- und Gruppenübungen mit den Handgeräten Reif, Ball, Seil, Keulen, Band oder ohne Handgeräte.

Einzel- und Gruppenübungen

Organisator der SM ist die RG Zürich, bestehend aus den Vereinen RG Opfikon-Glattbrugg, RG Winterthur-Weinland und RG Rüschlikon. «Auch wenn Bülach selber keinen RG-Verein hat, ist Bülach im Einzugsgebiet der RG Opfikon-Glattbrugg. Zudem ist es nicht so einfach, eine Halle zu finden, die genügend hoch ist», erklärt die Rafzerin Peiline Schütze, die OK-Präsidentin.

In der RG werfen die Gymnastinnen ihre Handgeräte hoch in die Luft, fangen sie und lassen sie variantenreich über den Köper oder den Boden rollen. «Einzig eine Verstrebung macht mir etwas Sorge, dort ist die Halle lediglich 8,40 Meter hoch, ideal wären 9 bis 10 m Höhe», erklärt Schütze. Eines ist sicher: die Zuschauer werden ins Staunen kommen, mit was für einer Grazie die Mädchen ihre Pirouetten und Sprünge auf den 13 mal 13 Meter grossen Bodenteppich zaubern werden.

Medaillenchancen intakt

Die Teilnehmerzahl an der SM ist limitiert, die Einzelturnerinnen sowie die jüngsten Gruppenturnerinnen mussten sich an vorangehenden Wettkämpfen qualifizieren. Nur die besten Gymnastinnen aus der ganzen Schweiz sind zugelassen. Das OK hofft auf einen grossen Besucherandrang, da einige lokale Sportlerinnen, wie etwa Dunja Djordjevic von der RG Opfikon-Glattbrugg, zu den engeren Favoritinnen um die Titel gehören. «Die Zürcherinnen sind gut vorbereitet und steigerten sich von Wettkampf zu Wettkampf, sie sind bereit für den Saisonhöhepunkt», erörtert Schütze, «ein bis zwei Medaillen sollten drin liegen», schiebt sie vorsichtig nach. Nebst den Vereins- und Kadergymnastinnen, die ihre Sportart mit Freude und Begeisterung betreiben, werden in Bülach auch die Gruppe des Nationalkaders sowie der Juniorinnen-Gruppe, die im Mai 2017 an den Juniorinnen-EM in Budapest teilgenommen hat, dabei sein. Die Wettkämpfe finden in der Sporthalle Hirslen statt. Am Samstag von 9.30 bis circa 21 Uhr, am Sonntag von 9 bis circa 16.30 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgt eine reichhaltige Festwirtschaft. (Zürcher Unterländer)