Erfahrungen gesammelt

Die Jüngste der fünf Schweizerinnen, Marija Zeller von der RG Opfikon-Glattbrugg, nimmt trotz Enttäuschung viel Motivation mit.

Mit Power und Ausdruck begann das Schweizer Juniorinnen-Team mit Marija Zeller (RG Opfikon-Glattbrugg) seine Übung mit zehn Keulen. Die ersten Wechsel wurden einwandfrei gehalten und somit schien die Nervosität abgelegt. Bis zum Ende der 2.30 Minuten dauernden Kür schlichen sich aber zwei Fehler ein, die den Schweizerinnen am Ende einen Punkt in der Wertung kosteten. Das Kampfgericht bewertete die Übung mit einem D-Wert (Schwierigkeit) von 7,300 Punkten und dem E-Wert (Ausführung) von 6,600 bis 13,900, womit sie den 16. Zwischenrang belegten. In Führung lag Russland vor Israel und Weissrussland. Die Abstände zwischen dem 8. Platz (Estland, 14,900 Punkte), der zum Finaleinzug als Vorgabe ausgelegt war, und dem vorläufigen 16. Platz im Zwischenklassement der Schweizerinnen (13,900 Punkte), waren indes minim. Acht Mannschaften lagen innerhalb eines Punktes. Deshalb war für den zweiten Wettkampftag alles offen: Das Ziel war klar: Die Schweizerinnen wollten nach zwei Durchgängen mindestens auf dem 8. Platz und damit auf Finalkurs liegen.

Das Schweizer Juniorinnen-Team musste erneut als erste Gruppe antreten. Konzentriert nahmen die Gymnastinnen ihre Anfangsposition auf der Wettkampffläche ein. Der dynamische Auftakt stimmte alle zuversichtlich. Doch auch am zweiten Wettkampftag fiel eine Keule nach über zwei Minuten der Gruppenübung zu Boden und einige ­Sekunden später unterlief ihnen ein zweiter kleiner Fehler. Aus war der Traum der fehlerfreien Übung. Am Ende resultierte Rang 17 von 27 Gruppen.

Kein Wettkampfglück

Das Schweizer JEM-Team, das seit August 2016 unter der Leitung von Camille Souloumiac (FRA) in Uster trainierte, wurde so nicht für seine harte Arbeit der letzten Monate belohnt. Das Wettkampfglück schien an dieser EM nicht auf Schweizer Seite zu stehen. Die jungen Gymnastinnen weinten bittere Tränen über die grosse Enttäuschung. Marija Zeller darf trotz allem stolz auf ihre Leistung sein. «Ich habe sehr viel gelernt. Neu war für mich vor allem die Erfahrung in der Gruppe, vorher war ich nur eine Einzel-Gymnastin. Es hat Spass gemacht», erzählte die erst 13-Jährige. «Ich habe ganz viele bekannte Gymnastinnen gesehen und konnte Fotos machen. Ich werde nicht aufgeben und weiter trainieren. Ich will unbedingt bei der nächsten Juniorinnen-EM wieder dabei sein», erklärte sie trotz allem strahlend. Vom Alter her ist dies für Marija Zeller möglich. (Zürcher Unterländer)