Für Christian Bänninger läufts rund

Athena XXVI wird von Christian Bänninger als Feriensouvenir bezeichnet. Vor zwei Jahren kam er nach Trainingsferien in Münster mit der heute neunjährigen braunen Stute nach Hause. «Ich habe sie geritten und sie hat mich mit ihrem Biss begeistert. Sie ist genau der Pferdetyp, den ich in meinen Juniorenzeiten hatte», erklärte der 30-Jährige den Stallzuwachs.In der Zwischenzeit gelangen dem Paar viele fehlerfreie Ritte. Die Zeit hat aber selten zu einer Klassierung geführt. Aus diesem Grund investierte Bänninger mehr in die Dressurarbeit, um ­Athena XXVI besser unter Kon­trolle zu halten und die Wendungen enger reiten zu können. Der Aufwand machte sich bezahlt. Nachdem die beiden bereits im Juli in Österreich erfolgreich waren, zeigten sie ihre Form auch an den Pferdesporttagen des Reitvereins Rafzerfeld. In Hüntwangen schrieb sich Christian Bänninger mit Athena XXVI am Eröffnungstag als Zweiter im R120 und als Sieger im R125 in der Rangliste ein. Am Sonntag wollte der Unterländer Erfahrung auf noch höherem Niveau sammeln. In der Prüfung R/N 130 ging eine Stange am Doppeleinsprung zu Boden, weil die Distanz zu gross wurde. Im R135 gab es zwei Patzer.

Erster S-Sieg für Schnyder

Den Fehler am ersten Hindernis schrieb sich Bänninger selbst zu. Den zweiten konnte er sich nicht ganz erklären. «Auf dieser Höhe zu reiten, ist schon etwas anderes, etwas Respekt ist schon noch da», verriet der Amateurreiter, der Mitte September 2016 Petra Siebenhörl heiratet. Die Pferdefrau hält Christian Bänninger den Rücken frei, damit er auch beruflich weiter erfolgreich ist und der Familienplanung nichts im Wege steht. Bänninger arbeitet als Verantwortlicher für die Entwicklung und Produktion im elterlichen Betrieb. Als Chief Operating Officer wurde er vergangenen November in die Geschäftsleitung befördert.

Noch wenig Routine hat auch Tamara Schnyder aus Gütighausen auf dem Niveau «schwer». Die im Unterland bestens bekannte Reiterin erreichte im Sattel von Simpatico beim ersten S-Springen, einem N140, den Ehrenplatz hinter Steve Guerdats Bereiter Anthony Bourquard mit Cedric III. In der Hauptprüfung von Hüntwangen legte die Mutter einer 8-jährigen Tochter als letzte Starterin im Stechen mit 11 Teilnehmenden einen Husarenritt hin und war fast zwei Sekunden schneller als Heinz Heim von Bernhardzell mit Diadora. «Es ist schön, dass ich meinen ersten S-Sieg mit meinem eigenen Pferd feiern kann. Simpatico nahm ich als Ersatz mit, weil der Hengst, der vorgesehen war, eine Kolik hatte und deshalb zu Hause ­bleiben musste», freute sich die sich als Halbprofi-Amateurreiterin bezeichnende Gütighauserin, welche insgesamt zehn Pferde in Beritt hat.

Alle konnten der Hitze trotzen

Als einziger Unterländer war Grégory Roulin aus Stadel am Start der S-Prüfungen. Mit einem Nullfehlerritt (15.) und einem Stangenfehler (16.) zeigte er mit Rubner’s Casall eine sehr gute Leistung.

Nicht ganz nach Wunsch verlief der reiterliche Auftritt von OK-Präsidentin Nicole Reimann. Mit Joana kassierte sie in den Prüfungen R120 und R125 acht und vier Strafpunkte. «Ich bin doch nicht ganz konzentriert geritten, obwohl ich dachte, dass mir die Doppelbelastung mit Präsidium und Reiten nichts ausmachen würde. Vermutlich nehme ich nächstes Jahr nicht mehr am eigenen Turnier teil», gab Nicole Reimann schmunzelnd zu und zeigte sich froh darüber, dass die Hitze an den Pferdesporttagen des Reitvereins Rafzerfeld keinem Pferd und keinem Reiter gefährlich zu schaffen machte.

(Zürcher Unterländer)