Fussballfest im Erachfeld

«Schiri, die Zeit ist rum», rief während der Nachspielzeit Bülachs neuer Trainer Mario Nicolo laut auf den Rasen. «Wenn die Partie fünf Minuten länger gedauert hätte, hätten wir wohl gewonnen», meinte nach Spielschluss Bassersdorfs neuer Trainer Marco Tanner. Die beiden Aussagen zeigen deutlich, dass Gastgeber Bülach mit dem 1:1 zufriedener war als Bassersdorf. Die Partie vor 350 Zuschauern begann intensiv. In der 7. und 8. Minute kullerte zweimal ein Ball wenige Meter vor Bassersdorfs Goalie Christoph Stähli gefährlich durch den Strafraum. Die Bülacher Stürmer standen indes am falschen Ort. Insgesamt aber gaben die Bassersdorfer den Ton an. In der 19. Minute schloss der in der Anfangsphase überragende leichtfüssige Luca Russheim eine Ballstafette über Severino Zambelli, Marc Tinner und Gino Zambelli zum Führungstreffer ab. Bassersdorf betrieb einen riesigen Aufwand, das 2:0 zu erzielen. Bülach stand defensiv aber hervorragend. Offensiv fand der Gastgeber in der ersten Halbzeit noch nicht statt. Captain Giancarlo Pizzolotto leidet seit einer Woche an einem tiefen Schnitt in einer Zehe, Topscorer Fabio Carvalho arbeitet als Landschaftsgärtner und kam während der Vorbereitung nicht einmal auf eine 50-prozentige Trainingspräsenz und der vielversprechende 17-jährige Nachwuchsstürmer Aldi Mavinga erschien zu spät zum Match-Treffpunkt, so dass Trainer Nicolo ihn aus dem Kader strich. In der Pause wechselte Nicolo den 18-jährigen Mittelfeldspieler Philip Derrer für Verteidiger Lorenzo Gallo ein.

Derrer drückt aufs Tempo

Nach der Pause suchte Bassersdorf weiter vehement das 2:0. In der 51. Minute flog ein satter Schuss des beweglichen Marco Schmid an den Pfosten. Auf der Gegenseite standen Pizzolotto, Carvalho und Ruben Schiavi immer sehr weit vorne. Der aglie Derrer versorgte die drei Angreifer häufig mit einfachen, genauen Pässen. In der 58. Minute erhielt Bülach einen Corner. Mittelverteidiger Yusuf Porgali sprintete von hinter der Mittellinie nach vorne, trat den Eckball und der zweite Mittelverteidiger, Pascal Vanz, köpfelte in die entfernte Torecke zum 1:1 ein. «Das haben wir einen Tag zuvor im Training noch geübt», erzählte Porgali nach dem Schlusspfiff . Der grossgewachsene Vanz, der sich häufig mit nach vorne schlich, meinte: «Wir trainieren hart, da hab ich schon genug Kraft, um viel zu laufen.» Goalie Stähli zum Gegentor: «Ein Bülacher lief gefährlich zum vorderen Pfosten und ich dachte, dass er die hohe Flanke erwischt.» Dramatisch verlief die Schlussphase. Beide Teams suchten den Sieg. Bassersdorf war auch in dieser Phase das spielbestimmende Team, Gino Zambelli hatte in der 81. Minute das 2:1 auf dem Fuss, aber Bülach blieb ebenso gefährlich. «Dieses 1:1 fühlt sich wie eine Niederlage an», meinte nach Spielschluss Gino Zambelli. Der heute Montag 27 Jahre alt werdende Bassersdorfer sagte kritisch: «Wir waren in entscheidenden Momenten zu wenig präzis.» Trotz des für Bassersdorf enttäuschenden Resultates sah Trainer Marco Tanner viel positives. «Das Spiel war leidenschaftlich, intensiv, alle sind viel gelaufen. Wir hatten acht Eckbälle und acht Freistösse von der Seite. Wir waren zwischen den beiden 16ern besser, aber im Strafraum nicht.» (Zürcher Unterländer)