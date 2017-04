Genharts Debüt auf höchster Stufe

2016 an der EM in Bern hat Lynn Genhart Historisches erreicht. Als erste Schweizer Juniorin ­erturnte sie sich mit Silber im Mehrkampf eine EM-Medaille. Auch am Stufenbarren überzeugte sie die Fachwelt – im Final landete sie auf Rang 5 –, noch nie zuvor war eine Schweizer Junio­rin in einem Gerätefinal besser klassiert. Die Fachwelt reagierte begeistert: Diverse internationale Fachzeitschriften haben Genhart in der Folge vorgestellt.

Auch in der Schweizer Medienlandschaft ist Genhart mittlerweile bekannt: Die «Aargauer Zeitung» etwa präsentierte sie im Sportteil am internationalen Tag der Frau als eines der «Fünf Schweizer Gesichter der Zukunft». Die erst 15-Jährige freut sich über solche Artikel – doch unter Druck setzen lässt sie sich dadurch nicht. Seit Mitte August 2016 trainiert sie im nationalen Leistungszentrum in Magg­lin­gen. Mit diesem Wechsel hat sich einiges für sie geändert.

So wohnt sie nun in einer Gastfamilie und besucht das Gymnasium in Biel. «Die Schule war eine grosse Umstellung. Ich bin die einzige Sportlerin in der Klasse, und die Schule verlangt viel. Das Interesse der Lehrer, was wir neben der Schule so machen, ist nicht besonders gross. Das war in der Sek anders», erzählt Genhart und ergänzt, «aber diese Veränderung hätte ich ja auch erlebt, wenn ich zu Hause geblieben ­wäre. In der Zwischenzeit habe ich mich in der Schule tipptopp eingelebt.» Auch sportlich ist sie wieder angekommen.

Nach der EM in Bern wurde ein Ermüdungsbruch in Genharts rechtem Fuss festgestellt: Sie bekam darum einen Gips und musste sich schonen. «Das Ganze hat sich etwas in die Länge gezogen, doch seit Januar kann ich wieder alles machen, dem Fuss geht es sehr gut, und ich bin fit», sagt sie. Mitte März stand für Lynn Genhart der erste internationale Wettkampf in der Elite auf dem Programm. Der Einstand glückte ihr bestens. Am Einzelgeräte-Weltcup in Doha qualifizierte sie sich am Stufenbarren für den ­Final und beendete diesen auf Rang 6. «Es war schon spannend mit den ‹Grossen› zu turnen, aber ich habe mir wie schon vor den Juniorinnen-Wettkämpfen gesagt: Schau nicht auf die anderen, und turne dein Ding», verriet sie ihr Erfolgsrezept. Die EM in Rumänien will sie vor allem nutzen, um Erfahrungen zu sammeln – das grosse Ziel sind die Olympischen Spiele Tokio 2020.

Yusof peilt Diplom an

Auch Eddy Yusofs Stern ging einst an einer Junioren-EM auf. 2010 erturnte er sich im Alter von 15 Jahren als Jüngster im Schweizer Team in Birmingham Bronze am Barren und Silber mit dem ­Team. Zwei Jahre später kehrte er bereits mit fünf Medaillen im Gepäck von der Junioren-EM in Montpellier nach Bülach zurück. Trotz vieler verletzungs­bedingter Rückschläge gab er nie auf und gehörte 2016 an den Olympischen Spielen von Rio de Janeiro zu jenem Team, das die Schweiz zum ersten Mal seit 24 Jahren im Mannschafts-Wettbewerb vertrat. Den Mehrkampffinal von Rio beendete er als Zwölfter. Dieser ­Erfolg bescherte ihm Anfang März einen der acht Startplätze am American Cup in Newark (USA), einen von drei Mehrkampf-Weltcups. «Ich habe mich sehr gefreut, ich war noch niemals in New York, und natürlich war es ein toller Einstieg in die neue Saison», meint der 22-Jährige. Mit dem 5. Rang gelang ihm der Auftakt auch in sportlicher Hinsicht. An der EM in Rumänien wird Yusof den Mehrkampf turnen. «Mein Ziel ist der Final, dort sollte im Normalfall ein ­Diplom drin liegen. Die Qualifikation für einen Gerätefinal schätze ich eher als schwierig ein, am ehesten habe ich am Barren Chancen», sagt Yusof.

Nicht für die EM selektioniert wurden dagegen Pascal Bucher (STV Wehntal) und Marco Rizzo (Kutu Freienstein-Rorbas). «Ich war noch nicht bereit, nun werde ich in der Schweiz und in Frankreich Wettkämpfe bestreiten mit dem Ziel, mich für die WM im Herbst in Montreal zu qualifi­zieren», erklärte Rizzo. Buchers Ziele lauten: Teilnahme an der Universiade im August in Taipeh sowie an der WM. (Zürcher Unterländer)