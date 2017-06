Gold- und Silbermedaille für Dunja Djordevic

Hinzu kommt für die Unterländerin Silber im Gerätefinal Ball und zusammen mit ihrer Vereinskollegin Aleksandra Petrovic sowie drei weiteren Gymnastinnen erturnte sie sich im Gruppenwettkampf G2 Silber.

Der Mehrkampf der Juniorinnen P4 besteht aus vier Küren mit den Handgeräten Ball, Reif, Keulen und Band. Die Geräte stellen unterschiedliche Herausforderungen an die Mädchen. Der Ball zum Beispiel kann leicht wegrollen. Dunja Djordevic zeigte bei ihrer Reifkür grosse Freude, mit viel Temperament und kraftvollen Schritten interpretierte sie die Musik und spielte dabei mit dem Reifen. In der Bandkür schwebte sie tänzerisch über den Teppich. Bei der Ballkür verlor sie einen kurzen Moment lang die Kontrolle über den Ball und verliess im ersten Moment enttäuscht die Fläche. Doch die 13-Jährige fing sich rasch wieder. An der Rangverkündigung stand sie strahlend zuoberst auf dem Podest. Dunja Djordevic konnte damit ihre Favoritenrolle bestätigten. «Ja, ich wusste, dass ich es schaffen kann, aber ich wusste auch, dass ich ruhig sein muss und aus dem Herzen turnen muss», erklärte sie, «ich weiss, dass ich mit dem Kopf nichts erzwingen kann, nur dann gelingen mir die Übungen.» In den Gerätefinals vom Sonntag glückte ihr die Ballkür nach Wunsch und sie durfte sich die Silbermedaille umhängen lassen.

Wunderschöne Luftschlangen

Das nächste Ziel von Dunja Djordevic ist nun der Sieg in einer ­Woche am Kantonalturnfest im Tösstal, in welches die Kantonalmeisterschaften der RG integriert sind. «Da ich nun schon Schweizer Meisterin bin, will ich natürlich auch Kantonalmeisterin werden», erklärte sie lachend. Ihr Traum ist es, sich für das Juniorinnen-EM-Team 2019 zu qualifizieren. Die Schweiz nimmt an den internationalen Grossanlässen nur mit der Gruppe teil. Auch das will geübt sein, zusammen mit Aleksandra Petrovic und drei weiteren Mädchen nahm sie am Gruppenwettkampf G2 teil. Die fünf Gymnastinnen des Leistungszentrums Zürich zeichneten zu der Musik «California Dreaming» mit den lila-weissen Bändern wunderschöne Spiralen, Schlangen usw. in die Luft und verblüfften die Zuschauer mit gewagten Würfen. Ob die Musikwahl wohl den Mädchen hilft, ihre Träume zu verwirklichen? Am Samstag beim ersten Durchgang klappte die Kür und sie übernahmen die Führung des Zwischenklassements, gestern Sonntag beim zweiten Durchgang verknotete sich leider eines der Bänder so, dass die Würfe schwierig wurden und die Zeichnungen des Bandes unsauber wirkten. So gabs am Ende anstelle von Gold Silber.

RG Opfikon-Glattbrugg Mehrere Erfolge

Im Gruppenwettkampf G3 ging der Sieg klar ans JEM-Team mit Marija Zeller (von der RG Opfikon-Glattbrugg), welches vor knapp zwei Wochen die EM in Budapest bestritten hatte. In der Kategorie Jugend P2 wurde Mila Petrovic Fünfte, ihre ältere Schwester Aleksandra im P3 Sechste. In der Kategorie Juniorinnen P5 (Altersklasse 15/14) klassierte sich Sina Figi als Achte. Dies ist eine Topleistung, ist sie doch eine der wenigen Gymnastinnen, die «nur» im Verein ­trainieren und sich für die SM qualifizieren konnten. (Zürcher Unterländer)