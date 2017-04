Hochs und Tiefs beim Auftakt

Den Zuschauern, die den Weg in die Sporthalle Wiesacker in Regensdorf fanden, wurde ein spannender Wettkampf geboten. In den oberen Kategorien waren diverse Spitzenturner am Start, die auch an den letztjährigen Schweizer Meisterschaften (SM) weit vorne klassiert waren. Der Frühlingswettkampf zählt zwar noch nicht für die Qualifikation für die SM 2017, zeigt aber auf, wo die Konkurrenz steht.

Für einige Turner kam der erste kantonale Wettkampf wohl zu früh. Die Leistungsunterschiede waren zum Teil enorm. Viele Turner waren zum ersten Mal in einer neuen Kategorie am Start und dementsprechend nervös. In den SM-Kategorien K5–KH setzten sich vor allem die Turner durch, die schon Erfahrung in ihrer Kategorie hatten. Beste Unterländer im K5 wurden Quiril Tscherry vom TV Lufingen als Achter und Yannick Volkart vom TV Kloten als Zwölfter. Beide turnen das zweite Jahr im K5 und freuten sich über den Sprung nach vorne in der Rangliste. In der Kategorie 6 erturnte sich Tim Wisotzki vom TV Rafz mit Bronze seine erste Medaille im K6. Nach der Siegerehrung strahlte er. «Ich freu mich, mein Wettkampf war nicht schlecht, aber ich könnte schon überall noch etwas mehr rausholen», ergänzte er selbstkritisch. Sein grosses Ziel in dieser Saison ist die SM-Teilnahme, es wäre seine erste. «Ich kann nun ein gutes Gefühl mitnehmen. Der nächste Wettkampf ist ja auch hier und dann gilts.»

Ich bin auch ein Regensdorfer

Am 25. Mai, an Auffahrt, wird in Regensdorf der erste SM-Qualifikationswettkampf stattfinden. Ebenfalls an die SM will Rafael Pfaller (TV Dietlikon), der schon im letzten Jahr die Zürcher Farben im K6 an der SM vertreten durfte. Der Einstand in die Saison gelang ihm durchzogen. An den Ringen, am Reck und Barren brillierte er mit hohen Noten, dafür missriet ihm die letzte Bahn am Boden. «Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit mir, am Boden kam ich nach der Radwende völlig falsch, sodass ich meinen Flic-Salto nur mit Glück auf die Füsse bringen konnte», ärgerte er sich. Am Ende wurde er Vierter.

Der Sieger der Schweizer Meisterschaften 2015 der Kategorie Herren (Ü28), Dominik Dobmann, trat an diesem Wettkampf für den TV Regensdorf und nicht wie sonst für den TV Grüningen an. «Ich bin auch ein Regensdorfer. Seit 14 Jahren turne ich hier im Vereinsturnen mit und daher war für mich klar, dass ich hier ein Heimspiel geben wollte», erklärte der 42-Jährige.

Höchstnote für Dobmann

Auch wenn Dobmann in Regensdorf in seiner Kategorie keine Konkurrenz hatte, überzeugte er. Die erreichten 47,65 Punkte waren das höchste Punktetotal aller Kategorien. Für weitere Glanzpunkte aus der Region sorgten im K4 Niklas Rüeger (TV Lufingen) als Achter, im K3 Gian Loritz (TV Regensdorf) als Siebter, im K2 Noah Kramer (TV Lufingen) als Sechster und Florian Hug (TV Regensdorf) als Neunter sowie im K1 Nevio Lehmann (TV Lufingen) als Neunter. (Zürcher Unterländer)