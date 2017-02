Im Haus weltweit zu Haus

Einsam und etwas spröde steht es in der Landschaft, das Curling-Center Wallisellen. Das Restaurant ist verlassen, die Halle ohne Licht, nur das Eis glänzt an diesem Montagmorgen frisch geputzt, die Curlingsteine sind akkurat aufgereiht. Hier ist die Heimbasis von Silvana Tirinzoni und Marlene Albrecht. Bereits als Juniorinnen spielten sie in dieser Halle ihre Steine ins Haus, allerdings nie gleichzeitig. Knapp verpasst hätten sie sich, sagt Albrecht, die in Dietlikon aufgewachsen und mit ihren 28 Jahren rund zehn Jahre jünger ist als die gebürtige Oberglatterin Tirinzoni. Nun aber trainieren sie zweimal pro Woche gemeinsam in Wallisellen.Seit acht Jahren ist Silvana Tirinzoni Skip des Curling-Teams Aarau, für Marlene Albrecht ist es heuer die fünfte Saison. Manuela Siegrist und Esther Neuenschwander komplettieren ein Quartett, das aktuell zur absoluten Weltspitze gehört. In der Order of Merit, der Curling-Weltrangliste, liegt Aarau auf Rang 3, mehr Punkte haben einzig die kanadischen Teams um die Weltnummer 1 Rachel Homan und Olympiasiegerin Jennifer Jones auf dem Konto. Dass sich Silvana Tirinzoni und Marlene Albrecht ohne ihre Teamkolleginnen in Wallisellen auf die Schweizer Meisterschaften vorbereiten, sei der Normalfall, erklären die beiden. «Zu zweit feilen wir an der Technik. Eine markiert das Ziel mit dem Besen, die andere versucht zu treffen», lautet Tirinzonis saloppe Zusammenfassung des täglichen Trainings.

Arbeit statt Massage

Einmal pro Woche trifft sich dann das ganze Team in Aarau und arbeitet vorab im taktischen Bereich. Zusätzlich trainieren die Curlerinnen auch individuell. Und sie haben einen Job, Tirin­zoni und Albrecht sind beide in einem 50-Prozent-Pensum auf der Bank respektive im Treuhandbereich angestellt. «Das ist oberstes Limit», sagt Albrecht, die sich im Winter manchmal etwas mehr Erholungszeit wünschen würde: «Wenn wir jeweils aus Kanadazurückkommen, wäre es schon schön, am nächsten Tag zur Massage anstatt zur Arbeit zu gehen.»

Die Schweizer Spitzencurlerinnen führen im Winter ein modernes Nomadenleben. Von Saisonbeginn im Herbst bis ins Frühjahr fliegen Tirinzoni und Albrecht rund fünfmal nach Kanada an die grossen Turniere, dazu kommen Destinationen in Grossbritannien, Skandinavien und Asien. «Es ist schon unglaublich, wie viele Hotelzimmer wir im Winter zu sehen bekommen», meint Tirinzoni und fügt schmunzelnd an: «Als Single lässt sich so ein Leben aber gut führen.» Marlene Albrecht bringt sie mit dieser Aussage zum Lachen. «Der Knackpunkt ist, du bleibst es auch, also Single», bemerkt diese, allerdings ohne eine Spur des Bedauerns. Ihr Team ist für sie längst Familie geworden. Und auch Tirinzoni sagt: «Ich kenne Marlene fast besser als meine eigene Schwester.» Ein offenes und ehrliches Verhältnis untereinander ist für sie als Captain ein wichtiger Grundstein für den Erfolg. Tirinzoni ist überzeugt: «Ohne unsere gute Diskussionskultur könnten wir nicht auf diesem Niveau Curling spielen.»

Als Skip führt Silvana Tirinzoni ihr Team zwar an, sie fällt während einer Partie die Entscheidungen und spielt die letzten zwei, meist ausschlaggebenden Steine. Die grundlegende Spielstrategie wird mit den Mitspielerinnen aber im Vorfeld abgesprochen. «Wir sind demokratisch organisiert», erklärt Tirinzoni, Albrecht pflichtet ihr mit einem Nicken bei. In ihrer Rolle als Lead ist sie für die ersten zwei Steine, die eine gute Länge brauchen, und in der Folge für das Wischen verantwortlich. Gerade letztere Komponente werde meist unterschätzt, betonen beide. Im Curling gehe es darum, nicht nur sauber, sondern auch intelligent zu wischen. «Mit der perfekten Wischtechnik kann der Lead Länge und Richtung des Steins beeinflussen», erklärt Albrecht. Im Haus, also in den drei farbigen Kreisflächen am Ende des Rinks, ist die Dietlikerin dagegen eher selten anzutreffen. Dort bespricht Tirinzoni die Taktik für die letzten zwei Steine jeweils mit Vize-Skip Manuela Siegrist. Diese fällt nun aber wegen einer Knieverletzung bis Ende Saison aus, darum übernimmt an den Schweizer Meisterschaften in Flims Albrecht ihr Beratungsmandat.

Mit der Bielerin Jenny Perret musste das Aarauer Team auf die anstehenden nationalen Titelkämpfe hin eine neue Spielerin integrieren.«Natürlich ist das ein kleiner Nachteil, gerade punkto Kommunikation, die im Curlingsport eine zentrale Rolle spielt», räumt Tirinzoni ein. Das kleine Zeitfenster bis zum Meisterschaftsstart habe sie aber bestmöglich genutzt, um Perret in die nonverbalen Codes und die einstudierten taktischen Spielzüge einzuweihen. Trotz der unfreiwilligen Rochade hat das Aarauer Quartett gute Chancen, sich mit dem Meistertitel zugleich die Teilnahme an den Weltmeisterschaften Anfang März in Peking zu sichern. Dafür muss es aber kommende Woche in Flims keine geringeren Steine als jene der Weltmeisterteams um Binia Feltscher (Flims) und Alina Pätz (Baden) aus dem Weg räumen.

Besenstreit beigelegt

Der Besenstreit, der im vergangenen Jahr in der Curling-Szene weltweit, insbesondere aber während des EM-Qualifikationsturniers tobte, ist inzwischen beigelegt. Tirinzonis Team wurde damals von den Gegnerinnen unter Druck gesetzt, ohne ihre neuartigen Besen anzutreten, obwohl sie damit nicht gegen das Regelwerk verstiessen und die ganze laufende Saison damit gespielt hatten. Der internationale Verband hat reagiert und mittlerweile einheitliche Vorgaben erlassen. Noch sei das Verhältnis zu den anderen Teams merklich kühler als vor den Querelen, befinde sich aber auf dem Weg zur Normalität, beschreibt Tirinzoni die aktuelle Stimmungslage. Statt alte Geschichten zu erzählen, möchte sie lieber neue schreiben. 2013 in Riga war ihre Equipe zuletzt an einer WM dabei. «Es wird Zeit, dass uns das wieder gelingt», sagt Silvana Tirinzoni. Dafür wird sie in den kommenden Tagen ein gutes Händchen brauchen, denn die Besen allein bringen die Curlerinnen nicht nach Peking. (Zürcher Unterländer)