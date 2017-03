Jets fordern Quali-Sieger

Gestern Sonntag haben die Kloten-Bülach Jets die zweite NLA-Playoff-Viertelfinal­partie gegen Wiler-Ersigen verloren – knapp mit 5:6.

«Ich rege mich gerade sehr auf», gab Benjamin Reusser zu. Der Captain der Kloten-Bülach Jets haderte nach der Schlusssirene mit der knappen Niederlage gegen Wiler-Ersigen. Aber nicht nur damit, sondern auch mit einigen Entscheiden des Schiedsrichterduos, insbesondere mit seiner Strafe drei Minuten vor Schluss, als er einen Zweikampf an der Bande mit einem Gegenspieler hatte. «Aus meiner Sicht habe ich keine aktive Gegenbewegung gemacht», sagte Reusser. «Daher ist es für mich keine Strafe gewesen.»

Kurz bevor Reusser auf die Strafbank musste, hatte Patrick Mendelin für Wiler-Ersigen den 6:5-Führungstreffer erzielt. Damit mussten die Unterländer in den letzten Minuten nicht nur einem Rückstand hinterherrennen, sie mussten das auch noch in Unterzahl tun. Wenigstens kassierten sie währenddessen keinen weiteren Gegentreffer. Dann kehrte Reusser von der Strafbank zurück, wurde angespielt und konnte allein auf Goalie Nicolas Wolf losziehen – als plötzlich ein Pfiff ertönte. Das Schiedsrichterduo hatte eine Aktion von Severin Brandenberger geahndet – die Unterländer mussten die Partie in Unterzahl zu Ende spielen. «Wir können solche Strafen so kurz vor Schluss einfach nicht nehmen», ärgerte sich Jets-Trainer Arto Riihimäki . «Wir müssen ruhig bleiben, wir waren so nahe dran am Sieg.»

Wundersame Aufholjagd

Tatsächlich hätte nicht viel gefehlt, und die Jets hätten auch das zweite Spiel gegen den grossen Favoriten und Qualifikationssieger für sich entscheiden können. Und das, obwohl sie nach dem ersten Drittel mit 0:2 zurücklagen. Nach dem dritten Gegentreffer kurz nach Beginn des Mitteldrittels schienen die Unterländer nicht in der Lage, der Partie eine Wende zu geben. Doch diese Wende kam – und wie. Erst stocherte Fabian Zolliker vor dem Tor nach: 1:3. Dann musste Mendelin auf die Strafbank, der überragende Johannes Jokinen nutzte das Powerplay zu seinem ersten Tor an diesem Abend: 2:3. Und nicht mal zwei Minuten nach Jokinens Treffer stand Matias Kaartinen vor dem Tor völlig frei: 3:3. Die Partie war wieder offen.

Dann aber kassierte erst Hans Sturzenegger und darauf Tobias Heller eine Zwei-Minuten-Strafe. Die Gäste konnten nun in doppelter Überzahl agieren. Die Jets konnten sich jedoch bis zum Ablauf von Sturzeneggers Strafe unbeschadet halten. Sturzenegger kehrte zurück und wollte sich auswechseln lassen, was mit seinen Teamkollegen allerdings nicht abgesprochen war. Die Jets blieben zu dritt auf dem Platz, Sturzenegger wollte wieder aufs Feld, ebenso wie Jokinen, der sich auch schon bereit gemacht hatte, doch die beiden waren sich uneins. So zögerten sie einen Moment lang. Und Wiler-Ersigen blieb von all dem völlig unbeeindruckt und schoss das 4:3 in der Person von Marco Louis. «So etwas darf uns nicht passieren», meinte Reusser zu der Szene. «Da müssen wir besser miteinander kommunizieren.»

Kurz darauf wurde jedoch auch eine Strafe gegen Gästegoalie Wolf ausgesprochen, die Jets spielten in Überzahl. Sie liessen den Ball in ihren Reihen zirkulieren, ohne allerdings für grosse Torgefahr zu sorgen – bis Jokinen einfach mal abzog: 5:5. Dann folgte die bereits erwähnte Schlussphase, in der Mendelin den goldenen Treffer für Wiler-Ersigen erzielte.

Ärger und Hoffnung

Mit der Niederlage haderte auch Trainer Riihimäki. «Ich verliere nicht gerne», sagte er. «Dann bin ich schlecht drauf. Aber am Montag müssen wir uns erholen, und am Mittwoch gehts weiter.» Ziel sei es, den Halbfinal zu erreichen. «Es wird nicht einfach», prophezeite der Jets-Coach. «Aber wir können es schaffen.» Auch Reusser zeigt sich in der Best-of-seven-Serie optimistisch – nicht zuletzt, weil sich die Jets gegen den Qualifikationssieger in der Rolle als Underdog gefallen. «Die meisten von uns kennen nichts anderes», meinte Reusser. «Wären wir in der Favoritenrolle, wäre es für uns deutlich schwieriger. Aber wir sind auf einem guten Weg.» (Zürcher Unterländer)