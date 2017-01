Junge Steinmaurer peilen Podest an

Dass die Pferderennbahn Dielsdorf als Austragungsort eines Radquerfeldeinrennens dient, ist nichts Aussergewöhnliches. Bereits sechsmal hat die IG Crossquer auf der Pferderennbahn bereits Querfeldeinrennen auf die Beine gestellt. Eine Schweizer Meistersterschaft im Radquer geht am Wochenende indes zum ersten Mal auf dem Gelände der Pferderennbahn Dielsdorf über die Bühne.OK-Präsident Thomas Müller berichtet denn auch von Besonderheiten einer Landesmeisterschaft: «Bereits im Vorfeld war der Organisationsaufwand im Vergleich zu den letzten Crossquer-Jahren grösser.» Gemäss Müller galt es etwa, neue Logos und Flyer zu gestalten und mehr Sponsoren zu gewinnen. Am Renntag selbst unterscheide sich der Aufwand im Vergleich zu den bisherigen Ausgaben des Dielsdorfer Rennbahn-Crossquers indes kaum. So stünden erneut zwischen 50 und 60 Helferinnen und Helfer im Einsatz. «Speziell ist allerdings, dass wir diese am Samstag und am Sonntag brauchen, weil die Schweizer Meisterschaft über zwei Tage ausgetragen wird», erklärt der OK-Präsident.

Um acht Meistertrikots

Nachdem 2013 Steinmaur Schauplatz ihrer Schweizer Meisterschaft gewesen war, erküren die Schweizer Radquer-Aktiven nach lediglich vier Jahren Pause ihre Meisterinnen und Meister erneut im Zürcher Unterland. Am Samstag kommt vor dem Meisterschaftsrennen der Masters, wo ab 15 Uhr der erste Titel vergeben wird, ab 11.30 Uhr auch ein Rennen für jedermann und ab 13 Uhr ein Kids-Cross zur Austragung.

Tags darauf geht es dann um nicht weniger als sieben Schweizer-Meister-Trikots. Titel werden bei den Männern in der Elite-Kategorie, der Kategorie U23, bei den Junioren sowie bei den Anfängern vergeben. Auf die Frauen warten in den Kategorien Elite, Juniorinnen und Anfängerinnen Meistertrikots und Medaillen auf die besten Fahrerinnen. OK-Präsident Thomas Müller freut sich nicht nur über die Vergabe dieser insgesamt acht Titel. Vielmehr verweist er stolz darauf, dass die Zuschauer auch bei windigem oder regnerischem Wetter die Rennen nahezu trockenen Fusses verfolgen können. Thomas Müller: «Die Strecke führt durch die Reithalle. Wer sich richtig positioniert, muss an der diesjährigen Querfeldein-Schweizer-Meisterschaft also nicht frieren.»

Namhafte Elite-Konkurrenz

Traditionellerweise gilt das Hauptinteresse dem Elite-Rennen der Männer, das am Sonntag um 15 Uhr beginnt und rund eine Stunde dauern dürfte. Mit dem 23-jährigen Fabian Lienhard und dem 24-jährigen Lukas Müller stehen hier zwei Lokalmatadoren im Einsatz. Gegen den Titelverteidiger Lars Forster sowie seine Vorgänger Julien Taramarcaz und Lukas Flückiger, gegen die aufstrebenden Severin Sägesser, Matthias Stirnemann und Nicola Rohbach sowie die beiden Routiniers Marcel Wildhaber und Simon Zahner dürften die beiden Fahrer des VC Steinmaur jedoch keinen einfachen Stand haben.

In Sachen Unterländer Medaillen- und Titelchancen sieht es im Nachwuchs um einiges besser aus. In der Kategorie U23 geht Timon Rüegg als Titelverteidiger an den Start. Sowohl der 20-jährige Oberweninger als auch Johan Jacobs, der wie Rüegg für den VC Steinmaur fährt, steigen mit Medaillen- und sogar Titelchancen in den Sattel.

Ihr Klubkollege Mauro Schmid aus Sünikon hat am Berchtoldstag mit seinem 3. Platz in Meilen gezeigt, dass er sich von seinem im Spätsommer erlittenen Handbruch erholt hat und dass mit ihm bei der U19-Titelvergabe zu rechnen ist. Noemi Rüegg gewann in Meilen gar das Rennen der Anfängerinnen. Der Titel in der jüngsten Frauen-Nachwuchskategorie wird über die VC-Steinmaur-Fahrerin aus Oberweningen führen. (Zürcher Unterländer)