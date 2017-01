Klotenerinnen schöpfen Zuversicht

Nach der klaren Heimniederlage gegen den Vizemeister Rio Star Muttenz blickte Klotens Liza Schempp, die mit ihrem Sieg im ersten Einzel für den einzigen Punkt beim 1:6 gesorgt hatte, der zweiten Partie des Wochenendes zuversichtlich entgegen. «Wenn wir morgen unser Potenzial abrufen, sollte es zum Sieg reichen», schätzte Schempp, «zumal dann auch Alexandra Tchalakian dabei sein wird. Sie ist unsere klare Nummer 1 und immer für drei Einzelsiege gut.»

Liza Schempp sollte mit ihrer Prognose recht behalten: Im Direktduell mit den bis dato punktgleichen Stadtzürcherinnen setzten sich die Flughafenstädterinnen 6:2 durch. Und Neuzuzug Alexandra Tchalakian legte mit drei Einzelsiegen die Basis dazu. Die Physikstudentin an der ETH Lausanne, die am Vortag ihr Pult dem Tischtennistisch vorgezogen hatte, um sich auf Prüfungen vorzubereiten, zeigte sich kämpferisch – und nervenstark. In ihrem abschliessenden Einzel gegen Zürichs routinierte Spitzenspielerin Sandra Busin lag sie 0:2 zurück, gewann den dritten Satz in der Verlängerung knapp, mit 12:10, bevor sie die weiteren beiden Durchgänge klarer für sich entschied. «Das war ein Riesenerfolg für sie und unser Team», schilderte Liza Schempp. Der Lohn für Tchalakian: In der Einzelspielerinnenwertung setzte sich die Romande, die eigens zu den NLA-Partien vom Genfersee in die Deutschschweiz anreist, mit 14 gewonnenen und 3 verlorenen Einzeln an die Spitze der gesamten Liga.

Ein plötzlicher Rücktritt

Alexandra Tchalakians Punkte sind für ihr Team umso wichtiger, als Klotens erste Saison nach dem Aufstieg in die NLA in personeller Hinsicht kompliziert verläuft. So absolviert Liza Schempp, die Teamstütze und langjährige Schweizer Nationalkader-Angehörige, im Zuge ihres Bachelorstudiengangs in International Management an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur derzeit zwei obligatorische Auslandssemester in Paris. Sie steht daher nicht für alle Partien zur Verfügung. Und während der ersten Monate in Paris habe sie sich zwar mit Fitness- und Ausdauertraining in Form gehalten, aber kaum Tischtennis trainieren können, verriet Schempp. «Dafür ist es ziemlich gut gegangen, gegen Tatana Svobodova habe ich schon oft gespielt, heute aber erst zum zweiten Mal gewonnen», sagte Schempp zum Sieg über die Muttenzer Spitzenspielerin.

Schempps Cousine und langjährige Doppel- und Trainingspartnerin Nurit Ehrismann wiederum hatte am Ende der vergangenen Saison angekündigt, eine Tischtennispause einzulegen. Ohne sie wäre es in Kloten freilich umso mehr auf die Dienste der dritten Spielerin aus jenem Trio angekommen, das in der vergangenen Saison souverän den Aufstieg in die NLA geschafft hatte. Doch die Nachwuchs-Nationalspielerin Lara Lampart erklärte kurz nach der ersten NLA-Doppelrunde Anfang Oktober ihren Rücktritt vom Sport.

«Sie hat vor kurzem erst ihre KV-Ausbildung angefangen und gesagt, dass ihr die Zeit fürs Training fehle», erklärte Klotens Captain Rosi Hohl, «und sie hatte das Gefühl, dass sie mit wenig Training nicht jenes Tischtennis zeigen könne, das sie sich vorstellt. Ganz nach dem Motto ‹Alles oder nichts› hat sie sich daher zum Rücktritt entschlossen.» Nach Lamparts ebenso plötzlichem wie für alle anderen überraschendem Schritt galt es für Kloten, eine Lösung zu finden – nicht zuletzt, um hohe Bussen für nicht vollständiges Antreten oder den Einsatz von tief eingestuften Spielerinnen in der NLA zu vermeiden. Immerhin wurde Hohl in misslicher Lage schnell fündig.

Hilfe aus der Familie

«Zum Glück hat sich Nurit ohne Zögern bereit erklärt, in dieser Saison doch noch auszuhelfen», berichtete Liza Schempp, wie es zur – zumindest vorläufigen – Rückkehr ihrer Cousine Nurit Ehrismann kam. Im gemeinsamen Doppel agierten beide schon gegen das Spitzenteam Muttenz beinahe in alter Stärke. Denkbar knapp nur verpassten sie den Sieg, nachdem sie im fünften Satz vier Matchbälle vergeben hatten. Tags darauf gegen die Young Stars Zürich gewannen Schempp/Ehrismann ihr Doppel dagegen klar 3:0 und steuerten beide auch jeweils einen Einzelsieg zum Klotener 6:2-Erfolg bei. «Vor der Partie haben wir uns schon als die stärkere Mannschaft gesehen», kommentierte Schempp, «dass es dann ein so klares Resultat gab, war nicht unbedingt zu erwarten und natürlich eine grosse Erleichterung und Freude.» Alle drei Klotenerinnen hätten auf gutem Niveau agiert und die entscheidenden Partien gewonnen.

Drei Runden vor dem Abschluss der Qualifikation hat sich zumindest die sportliche Lage der Klotenerinnen etwas entspannt. Mit nunmehr zwei Punkten Vorsprung auf die punktgleichen Young Stars Zürich und Münsingen nehmen sie nun den 4. Tabellenplatz ein, der am Ende den direkten Ligaerhalt bedeuten würde. Und Liza Schempp kündigte an, für alle restlichen drei Partien aus Paris anzureisen. Schliesslich möchte sie auch in der nächsten Saison mit Kloten in der NLA spielen. (Zürcher Unterländer)