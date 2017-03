«Machen es den Gegnern schwerer»

Heute Mittwoch und am Freitag können sich die Squasherinnen von Swissair für ihre Fortschritte belohnen: mit der Qualifikation für die Playoffs um den Meister­titel. Dazu müssen die Bassersdorferinnen jedoch im Heimspiel gegen Fricktal und in der Auswärtspartie in Uster insgesamt einen Punkt mehr gewinnen als Fricktal, das derzeit in der Tabelle der NLA den 4. Rang belegt.

«Ich freue mich auf die Spiele. Es ist möglich, beide Gegner zu schlagen», meint Cassandra Fitze. Gerade für sie ist es aber schwieriger geworden, den Court als Siegerin zu verlassen. Zwar habe sie ihr Basisspiel verbessert, erklärt die 16-Jährige. «Ich bin geduldiger und begehe weniger Eigenfehler. Wenn ich den Court offen habe, dann merke ich besser, wann ich nochmals nach hinten spielen sollte und wann nicht.» Prompt hat die Sportgymnasiastin in der NLA mit Nathalie Plain und Milena Penkov zwei ehemalige Top-Ten-Spielerinnen bezwungen. Sie verbesserte sich im Ranking von Swiss Squash von Position 27 auf Platz 19 und überholte Teamkollegin Manuela Ebener. Seit Dezember spielt das grosse Talent darum das zweite Einzel und trifft dort auf andere, stärkere Spielerinnen. «Die Anpassung ist schwieriger», sagt sie.

Wer ruhig bleibt, gewinnt

In der Vorrunde haben die Bas­sersdorferinnen gegen Fricktal und Uster jeweils 2:1 gewonnen. Marija Shpakova, Swissairs Nummer 1, glaubt daran, dass ein Sieg gegen Fricktal erneut möglich ist. «Manuela Ebener wird nicht gegen Nathalie Plain spielen, da diese verletzt ist. Das erhöht unsere Chancen.» Shpakova sieht alle Partien ausgeglichen. «Wer trotz Ehrgeiz und Nervosität ruhig bleiben kann, wird den Match für sich entscheiden.»

Gegen Uster wird es nicht einfach – falls Sina Wall antritt. «Ich habe in letzter Zeit gut trainiert und fühle mich selbstsicher», sagt Marija Shpakova. Umso mehr freue sie sich auf das Duell mit der Nummer 86 der Welt.

Jetzt viel näher dran

In der vergangenen Woche verlor Marija Shpakova am PSA-Turnier in Riga in der 1. Runde gegen Chloe Mesic mit 8:11, 9:11, 9:11. «Das Resultat zeigt mir, dass ich nicht weit weg bin», sagt sie zum Vergleich mit der Französin, die in der Weltrangliste den 56. Platz einnimmt.

Im Februar bestritt Marija Shpakova sogar ein 50 000-Dollar-Turnier in Cleveland. «Das war ein unvergesslicher Event», berichtet die 19-Jährige. «Es hat sehr viel verändert in meiner Einstellung und in meinem Training – alles zugunsten meines immer mehr professionellen Sportlerlebens.» Eine wichtige Erfahrung wäre für sie freilich auch die Teilnahme an den NLA-Playoffs. Doch selbst wenn die Qualifikation nicht gelingen sollte, fiel die Saisonbilanz trotzdem positiv aus. «Wir entwickeln uns alle sehr gut», findet Shpakova. «Wir haben es den Gegnerinnen definitiv schwerer gemacht als in der vorherigen Saison.» Letztere hatten die Swissair-Squasherinnen abgeschlagen auf dem 5. und letzten Platz der NLA-Tabelle beendet. (Zürcher Unterländer)