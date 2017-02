«Meine Stärke ist die Konstanz»

Jeremy Seewer, Mitte September haben Sie den letzten Grand Prix (GP) der Saison 2016 absolviert. Wie hat Ihr Leben als Motocross-Profi während der fünfmonatigen Pause seither ausgesehen?

Jeremy Seewer: Die Zeit ist schnell vergangen. Zuerst habe ich einen Monat Ferien zu Hause in der Schweiz verbracht. Nachdem ich während der Saison immer unterwegs gewesen war, habe ich es genossen, nicht gross zu verreisen und stattdessen mit Kollegen abzumachen oder Zeit mit der Familie zu verbringen. In diesen vier Wochen habe ich auch einige Termine mit Sponsoren wahrgenommen und einen Vertrag mit meinem neuen Privatsponsor, einem Schweizer Uhrenhersteller, abschliessen können. Danach ist es schon bald mit den ersten Testfahrten losgegangen. Im November und Dezember habe ich intensiv an der Grundlagenausdauer gearbeitet, und im Januar sind wir mit dem Team für drei Wochen zum Testen und Trainieren nach Spanien gefahren.

Mussten Sie und Ihre Mechaniker dort denn sehr intensiv testen?

Nein, das hat sich im normalen Rahmen bewegt. Der Töff ist ähnlich geblieben wie letztes Jahr, sodass wir einzig versucht haben, den Motor zu verbessern. Für uns Fahrer sind solche Testtage zwar lange, aber nicht so intensiv wie für die Mechaniker. Wir drehen immer nur zwei, drei Runden – dann fahren wir raus und geben den Mechanikern Rückmeldungen. Danach müssen sie erst einmal lange an der Maschine herumschrauben.

Sind Sie mit dem Verlauf der Vorbereitungen zufrieden?

Auf jeden Fall. Wir hatten eine gute Stimmung im Team und haben sehr gut gearbeitet. Das Wetter war optimal, sodass wir wirklich immer fahren konnten. Das ist nicht jedes Jahr so. Ich selbst war erkältungsmässig einmal leicht angeschlagen, aber das ist im Winter ja auch normal und gehört gerade auch für uns Spitzensportler, die das ganze Jahr über unter Druck stehen, mit dazu.

In dem Fall sind Sie bereit – und froh, dass es übermorgen mit der Qualifikation am GP von Katar endlich wieder losgeht?

Ja, sicher. Ich bin parat und in der Tat auch sehr froh darüber, dass die Saison beginnt. Wir Fahrer wollen ja vor allem Rennen fahren – anstatt lange auf sie zu ­warten.

Und wie glücklich sind Sie ­darüber, dass der Niederländer Jeffrey Herlings, der Vorjahres-Weltmeister und dreifache WM-Champion Ihrer Klasse, auf die neue Saison hin in die höhere Kategorie MX-GP gewechselt hat?

Das ist eine gute Frage. Er ist natürlich ein sehr guter Fahrer, und seine Erfolge sind schwer zu toppen. Aber eine Saison dauert lange, und man hört, dass er schon wieder verletzt ist. Wäre er noch in der MX2-WM-Serie dabei, wäre es zwar schwierig, aber nicht unmöglich, ihn zu besiegen.

Nun lastet aber umso mehr Druck auf Ihnen.

Es ist klar, jedes kleine Kind, mit dem ich rede, fragt mich, ob ich dieses Jahr Weltmeister werde, nachdem ich letztes Jahr Zweiter war und der Titelhalter nicht mehr dabei ist. Das ist normal und habe ich auch so kommen ­sehen.

Ist der WM-Titelgewinn denn auch für Sie persönlich das klare Saisonziel?

Auf jeden Fall, da gibt es nichts anderes. Für mich ist das keine Frage, schliesslich mache ich mir selbst oft den grössten Druck. Ich sehe keine andere Option dazu. Denn wenn ich sagen würde: Spinnt ihr eigentlich, wieso sollte ich denn Weltmeister werden, würde das ja heissen, dass ich selbst nicht an mich glaube.

Wie gehen Sie mit dem Druck um?

Indem ich ihn annehme und in meinem Umfeld offen darüber kommuniziere. Das hilft, den Druck teilweise wieder abzulassen. Ausserdem habe ich mich mental darauf vorbereitet, weil ich ja damit gerechnet hatte, dass das nun auf mich zukommt. Vor allem aber ist mir bewusst, dass der Druck jetzt zwar hoch ist, aber auch eine schöne Seite hat: Schliesslich habe ich ja mein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet, einmal Weltmeister zu werden. Dass ich jetzt in der glücklichen Position bin, als Titelfavorit in eine Saison zu gehen, ist doch erfreulich.

Wen erwarten Sie als wichtigste Konkurrenten im Rennen um den WM-Titel?

Beide KTM-Piloten, der Lette Pauls Jonass und der junge Spanier Jorge Prado, sind sehr stark, ebenso wie der Franzose Benoit Paturel als WM-Dritter von 2016. Dazu kommen zwei, drei Über­raschungsfahrer, darunter mein neuer Suzuki-Teamkollege, der Australier Hunter Lawrence, die vielleicht im Kampf um den WM-Sieg noch nicht gefährlich, aber immer mal für einen Tagessieg an einem GP gut sind.

Der ist Ihnen in den drei Saisons in der MX2-WM-Serie bisher noch vergönnt geblieben. Wurmt Sie das denn nicht?

Doch, schon. Einen GP zu gewinnen, wäre grossartig, zumal das noch fast kein Schweizer vor mir geschafft hat. Aber ich muss keine unnötigen Risiken eingehen, nur um einmal einen GP-Sieg zu holen. Meine Stärke ist die Konstanz – die die anderen noch nicht so sehr haben wie ich.

Wenn Sie die Wahl hätten, fünf GP-Tagessiege einzufahren und am Ende der Saison erneut Vizeweltmeister zu werden oder weiter auf den ersten Sieg in einem WM-Lauf warten zu müssen und dafür den Titel zu holen, würden Sie sich also für die zweite Option entscheiden?

Definitiv, ja. Klar möchte ich auch einmal zeigen, wer der Schnellste ist. Aber am Ende wird derjenige Weltmeister, der über 19 Rennen seine Leistung am konstantesten abrufen kann.

In der vergangenen Saison sind Ihnen die Starts nicht immer nach Wunsch gelungen. Haben Sie in der Vorbereitung speziell daran gearbeitet?

Letztes Jahr waren meine Starts zwar nicht schlecht, so richtig zufrieden war ich aber nie mit ihnen. Darum haben wir tatsächlich vieles getestet und ausprobiert, am Motor gearbeitet, um das zu verbessern. Ich denke, wir sind da jetzt auf einem guten Weg. Und die Änderung im Reglement, wonach von dieser Saison an alle Fahrer aus einer einheitlichen Startbox heraus losfahren, kommt mir auch entgegen. Ich habe sie im Training schon ein paar Mal ausprobiert – und bin damit super zurechtgekommen.

In der Saisonpause haben Sie den Vertrag mit Ihrem Team langfristig bis einschliesslich 2019 verlängert. Warum?

Ich fühle mich sehr wohl im Suzuki-Team, mit den anderen Fahrern und den Mechanikern. Ich habe auch dank ihnen sehr viel Spass an meinem Job – warum sollte ich das aufs Spiel setzen? Ein langfristiger Vertrag macht das Ganze ein wenig entspannter und hilft, mich ganz auf meine Aufgabe als Fahrer zu konzentrieren. Der entscheidende Punkt war ausserdem, dass unser Teamchef und Besitzer Stefan Everts mit mir verlängern wollte und mir so gezeigt hat, dass er auf mich setzt. Von seiner Erfahrung als zehnfacher Weltmeister kann ich enorm profitieren. Und er glaubt auch daran, dass ich ab dem nächsten Jahr in der MX-GP-Serie erfolgreich unterwegs sein werde.

Schauen Sie mit einem Auge denn schon ein wenig auf die höchste Motocross-Rennserie?

Ich freue mich schon ein bisschen darauf. Im Moment konzentriere ich mich aber auf diese Saison, die am Samstag in Katar anfängt. Wenn ich an ihrem Ende als Weltmeister in die MX-GP-Serie wechseln kann, wäre das ja umso schöner.

(Zürcher Unterländer)