«Mir lief es kalt den Rücken runter»

Am Sonntag noch dabei zu sein, war das hochgesteckte Ziel von Roman Bickel am Eidgenössischen Schwingfest in Estavayer. Der Unterländer schaffte diese Hürde überraschend klar und war vom Megaanlass begeistert.

Am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Estavayer standen mit Matthias Glarner und Armon Orlik zwei Topfavoriten im Schlussgang, die neben Matthias Sempach und Christian Stucki zu den Anwärtern für den Königstitel zählten. Sowohl Glarner wie auch Orlik verdienten sich die Schlussgang-Qualifikation mit ausgezeichneten Leistungen über beide Tage. In der Endausmarchung siegte der 30-jährige Glarner vor 52?000 Zuschauern nach 13:30 Minuten.

Aus Unterländer Sicht lag das Augenmerk bei Roman Bickel, dem einzigen Vertreter des Schwingklubs Zürcher Unterland. Für den 18-jährigen Metzgerlehrling war schon die Selektion für das Eidgenössische ein unerwarteter Erfolg. Anfang Jahr startete Bickel nämlich noch als Nichtkranzer in die neue Saison. Ein erster Kranzgewinn, den er am Zürcher Kantonalen in Watt realisierte, konnte vom starken Turnerschwinger zwar erwartet werden. Dass er dann am Schaffhauser Kantonalen gleich nachdoppelte und damit die Esaf-Qualifikation schaffte, kam dann aber doch überraschend. Für das Eidgenössische setzte sich der junge Hochfelder ein ehrgeiziges Ziel. Er wollte auch am zweiten Tag, am Sonntag, noch dabei sein und den fünften und sechsten Gang bestreiten. Diese Hürde nahm er locker. Am Samstagmorgen begann Bickel stark und bodigte im ersten Gang den Innerschweizer Roman Fellmann. Im zweiten und dritten Gang verlor Bickel. Entscheidend war dann der Sieg über Frédéric Emonet. Den Romand legte Bickel mit der Maximalnote platt auf den Rücken und qualifizierte sich damit für den Wettkampf am Sonntag. «Das war für mich ein toller Erfolg», freute sich Bickel über seine gelungene Premiere an einem Eidgenössischen.

Zufrieden und überwältigt

Im weiteren Wettkampfverlauf wurde Bickel nicht geschont. Am Sonntag bekam er es mit zwei starken Teilverbandskranzern zu tun. Gegen Damian Gehrig und Remo Betschart verlor er, was für Bickel das Aus nach sechs Gängen bedeutete. Die Enttäuschung hielt sich beim Youngster in Grenzen: «Ich habe mein Ziel erreicht. Nach dem Gewinn der zwei Kränze war die Teilnahme am Eidgenössischen eine tolle Zugabe.» Der Unterländer war vom Megaanlass begeistert. Die Atmosphäre vor der gewaltigen Kulisse sei überwältigend gewesen. «Am Samstagmorgen beim Einlaufen in die Arena vor über 50?000 Zuschauern lief es mir eiskalt den Rücken runter.» (zuonline.ch)