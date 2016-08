Mit Ambitionen und Spass im Turniersand

«Einen bestimmten Rang als Ziel zu formulieren, ist gar nicht so einfach», erklärt Fabio Berta, «die besten Schweizer ­Teams ­liegen leistungsmässig so eng beisammen.» Tatsächlich trennten am letzten Turnier der höchsten nationalen Serie A1 in Rorschach ganze zwei Punkte das Männer-Spitzenduo von ZuZu-Beach vom vorzeitigen Aus und dem letzten Platz. Doch in der Folge besiegten Berta/Müller die beiden in der Schweizer Rangliste führenden ­Teams und fuhren mit dem 2. Platz das beste Saisonergebnis für die Beachvolleyball-Sektion des VBC Züri Unterland ein. Vor allem die Tagesform werde zum Saisonabschluss auf dem Berner Bundesplatz über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, schätzt Müller. Doch allen Unwägbar­keiten zum Trotz kündigt Berta an: «Eine Medaille muss schon unser Ziel sein.»Zumal die Formkurve für ­Berta/Müller spricht. Das zu ­Beginn der Saison neuformierte Duo gewann seit Mitte Juli alle drei Turniere der zweithöchsten Kategorie A2, dazu das A3-Turnier an Müllers Wohnort Luzern.

Ähnliche Vorstellungen

Doch Luca Müller relativiert: «Wir könnten noch ein bisschen besser spielen, vor allem konstanter.» Der Verteidigungsspezialist stand noch bis Mitte April mit dem NLA-Spitzenklub Schönenwerd, wo er volleyballerisch gross wurde, in der Halle im Einsatz. «Vor dem ersten A1-Turnier in Zürich hatten wir vielleicht fünfmal zusammen trainiert», verrät er. Das verletzungsbe­dingte, vorzeitige Saison­ende des zweiten ZuZu-Beach-Spit­zen­duos Jonas Stadel­mann / ­David Sturzenegger (Ausgabe vom 23. August) erschwerte ­Berta/Müllers Training neben den im Vergleich zu den Nationalspielern geringeren zeitlichen Möglichkeiten zusätzlich. «Ein bis zwei wöchentliche Trainings mit einem gleich starken oder besseren ­Team als wir würden sicherlich helfen, im Wettkampf noch konstanter gut zu spie­len», schätzt ­Fabio ­Berta. In Anbetracht dieser Widrigkeiten sind die Leistungen, die das ZuZu-Beach-Duo auf den 7. Platz der nationalen Rangliste geführt haben, umso höher einzustufen.

«Ich denke, wir haben ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, sind nicht in einem Bereich sehr stark und einem anderen schwach», nennt Müller eine ­Zu­tat ihres Erfolgsrezepts. Dass sie innert kurzer Zeit zu einem guten Zusammenspiel gefunden hätten, erklärt Berta mit ähnlichen Spiel­ideen. «Wir sind uns grundsätzlich sehr einig, wie wir unser Spiel aufbauen, wo wir angreifen und stehen oder wie wir unsere Verteidigung organisieren wollen, führt er aus. Luca Müller ergänzt: «Auch menschlich verstehen wir einander gut.» Der 23-jährige Elektroinstallateur, der gerade die Berufsmatur nachholt, war es denn auch, der am Anfang ihrer Zusammenarbeit stand: «Ich wollte im Beachvolleyball mehr erreichen und habe dar­um letztes Jahr Fabio angefragt.»

Nationalspieler für ein Jahr

Fabio Berta seinerseits hatte die Saison 2015 vorzeitig abgebrochen, um eine Partialruptur der Patellasehne im rechten Knie auszukurieren. Zudem stand er nach der Rückkehr seines damaligen Mitspielers Rhooney Ferramenta nach Brasilien alleine da. 2014 hatte Berta, der sechs Jahre zuvor als Diagonalangreifer viele spektakuläre Punkte zum NLB-Aufstieg von Züri Unterlands Hallenteam beigesteuert ­hatte, ganz auf die Karte Beachvolleyball gesetzt. Doch nach nur einer Saison als Nationalspieler fiel er einer Kaderreduktion zum Opfer. «Wir waren damals nicht besonders erfolgreich, in Kombination mit meinem Alter haben die Verbandsverantwortlichen dar­um nicht genügend Potenzial gesehen», verrät der heute 28-Jäh­ri­ge, «ich selbst hätte damals ­gerne noch weiter versucht, mich international durchzusetzen.» Da er aber erst vergleichsweise spät ans Nationale Leistungszentrum an seinem Wohnort Bern kam, warf das Ausscheiden aus dem Kader ihn nicht aus der Bahn. «Ich ­hatte neben dem Volleyball genügend andere Standbeine», sagt der Master in International Affairs, der heute als Software-Entwickler für eine Start-up-Firma in ­Zürich tätig ist. «Beachvolleyball spiele ich mittlerweile aus Spass – aber der Spass steigt natürlich mit dem Erfolg.»

Solange er an Schweizer Turnieren zumindest mit reellen Podestplatz-Chancen antreten könne, werde seine Leidenschaft für das Beachvolleyball gross bleiben, vermutet Berta. Um die Patella­sehne nicht übermässig zu beanspruchen, verzichtet er im Gegensatz zu Müller, der als Aussenangreifer in der kommenden Saison für Luzern in der NLA spielen wird, vorderhand auf das Hallenvolleyball. So stehen die Chancen gut, das empfindliche Knie auch in Zukunft so gut unter Kontrolle zu behalten wie in der aktuellen Spielzeit – und auch 2017 mit Spass und Erfolg Beachvolleyball zu spielen. Ob sie dies dann auch gemeinsam tun werden, wollen die beiden ZuZu-Topbeacher erst nach den Schweizer Meisterschaften in Bern besprechen. Einigermassen verblüfft, danach gefragt zu werden, erklären sie unisono aber, dass nichts dagegen spreche.

Zum Abschied Gold?

Neben Fabio Berta und Luca Müller werden an den Schweizer Meisterschaften auf dem Berner Bundesplatz drei weitere Duos mit Unterländer Bezug im Einsatz stehen. Mit den grössten Erfolgsaussichten geht Joana Heidrich ins Turnier: Am letzten gemeinsamen Auftritt auf Schweizer Sand mit ihrer abtretenden Partnerin Nadine Zumkehr zählt die Klotenerin zu den Titelfavoritinnen. An Position 4 gesetzt, dürfte auch ihr Bruder Adrian Heidrich an der Seite von Gabriel Kissling um Medaillen kämpfen. Für das ZuZu-Beach-Duo Raphael Licka/Marcel Spahr gilt es dagegen, ­zunächst die Qualifikation zu überstehen (Zürcher Unterländer)