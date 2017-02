Mutiges Comeback

In der Reiterszene war man sich nicht sicher, ob Monika Eigenmann nach ihrem schweren Reitunfall wieder in den Concourssattel steigen wird. Die Klote­nerin gab nicht auf und begann Ende Jahr wieder mit dem Springtraining. Beim Comeback vergangenen Samstag am Winterspringen in Bülach ging es vor allem um eine sichere Runde. Weil Sirius Black einen starken Vorwärtsdrang hatte und fehlerfrei blieb, holte das Paar bei 66 Teilnehmenden den hervorragenden 2. Platz. «Es war mir nicht wichtig, schnell zu sein. Mir ging es lediglich darum, dass ich nicht mitten im Parcours den Mut verliere und anhalte. Dies war vor kurzem so bei einem vereinsinternen Springen», verriet die 38-jährige Medizintechnikerin.Den Sturz, der durch ein Missverständnis beim Springen mit ihrer Stute geschah, hat Monika Eigenmann mit mentalem Training verarbeiten müssen. Die Freude an ihren Pferden, die sie als fantastisch bezeichnet, gab dem Mitglied des Kavallerievereins Bülach das Vertrauen und den Mut, wieder in den Spring­sattel zu steigen.

Von Känel vertraut Onkel

In der zweiten Tagesprüfung, einem Springen der Kategorie R/N 105, waren Eigenmann und Sirius Black wiederum schnell unterwegs. Durch einen Stangenfehler reichte es statt für den ­Ehrenplatz für Rang 17 bei 16 Nullern. Beide Prüfungen vom Samstagvormittag wurden von Angela Bürgisser aus Oberlunkhofen mit der 9-jährigen Schimmelstute Do­lores VIII gewonnen. Ruth Candrian aus Oberglatt ritt Stalino, im Besitze von Eveline Koella, Winkel, und belegte den 3. Rang. Für Franziska Bader, die den Dielsdorfer Kavallerieverein vertrat, wurden zwei souveräne Blankoritte mit den Plätzen 5 und 2 belohnt.

Seit September 2015 ist Bo-cage Landais bei Katharina von Känel aus Kloten zu Hause. Der erst sechsjährige Fuchswallach stammt aus Frankreich und ist seit vergangenem Frühling auf Concours zu sehen. «Ich kaufe meine Pferde immer am gleichen Ort und werde von meinem Onkel beraten. Er hat Bocage gesehen und war sich sofort sicher, dass er zu mir passen würde. Ich habe meinem Onkel vertraut und mich für Bocage Landais entschieden, nachdem ich ihn in Frankreich geritten hatte, soweit dies bei einem so jungen Pferd schon möglich war. Damals war er noch nicht eingesprungen. Bocage Landais ist etwas faul, dafür brav und mutig», erzählte die 37-Jährige von ihrem Fuchswallach.

Beim ersten Start in Bülach blieb das Paar fehlerfrei und wurde im 20. Rang klassiert. In der Folgeprüfung patzte Bocage Landais am letzten Sprung, was sich Katharina von Känel selber zuschrieb.

Zum dritten Mal war Daniela Krebs in den Hauptprüfungen des Winterspringens in Bülach mit Avoloma dabei. Beim dritten Anlauf reichte es zum Sieg in der Prüfung R/N 130 mit Zeitmessung. Bereits 2015 klassierte sich das Paar in den Hauptprüfungen. Vor einem Jahr erzielten die beiden sogar den Ehrenplatz. Die nun 12-jährige Holländer Stute spielte vergangenen Freitag ihre Erfahrung aus und verwies mit einer halben Sekunde Vorsprung Markus Heim, im Sattel von Lartina, auf den 2. Rang. Mit Zweitpferd Ophelia CH gab es in den beiden R/N 130 Prüfungen je vier Strafpunkte für einen Stangenfehler. Die Innerschweizerin ritt die neunjährige Schweizer Stute zum ersten Mal.

Daniela Krebs Sieg war fällig

Nach Bülach brachte die 26-jährige gelernte kaufmännische Angestellte drei Pferde mit. In der Prüfung mit Stechen zählte sie auf Elysee LB, im Besitze von Fredy Müller. Mit der zehnjährigen Schimmelstute erreichte Daniela Krebs zusammen mit elf weiteren Paaren das Stechen. Eine Stange ging zu Boden und brachte den 11. Schlussrang ein. «Elysee bereite ich vor für die Enkelkinder des Pferdebesitzers. Diese Aufgabe erfüllt mich», meint die sympathische Amazone.

Im Stechen setzte Vanessa Joy Nägele aus Nendeln alles auf eine Karte. Die Zeit mit Energie des Trois Bouleaux war eine der schnellsten. Doch der letzte Sprung wurde dem Paar zum Verhängnis. «Ich war zu dicht», meinte Nägele als Siebte trotzdem zufrieden. Gewonnen hat die Prüfung Andreas Ott mit dem 14-jährigen Fuchswallach Copilot vor Vorjahressieger Paul Estermann im Sattel von Cornet’s Hope.

«Beim Parcoursbau bin ich in der Höhe eingeschränkt. Ich musste Reiter und Pferde mit dem Ablauf und der Technik fordern. Die Bilanz der Anzahl Nuller zeigte, dass es passte», bilanzierte Parcoursbauer Roland Würscher und freute sich besonders, dass namhafte Reiter wie Andreas Ott, Paul Estermann, Andrea und Werner Muff und weitere immer wieder ans Winterspringen nach Bülach kommen. (Zürcher Unterländer)