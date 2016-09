Neuauflage des Unterland-Derbys

Phönix Regensdorf, das einst lange Jahre gar eine Stufe weiter oben, in der nationalen 1. Liga, erfolgreich mitgespielt hatte, ist nach nur einer Saison in den Niederungen der 2. Liga zurück in der höchsten Liga des Nord-Ostschweizer Regionalverbands. Der postwendende Wiederaufstieg scheint eng mit einem Namen verknüpft: Castro. David Castro, der als Sohn des langjährigen Regensdorfer Nachwuchstrainers Manuel Castro die meisten Junioren-Altersstufen im Verein durchlaufen hatte, kehrte schon gegen Ende der Abstiegssaison 2014/15 ins Furttal zurück. Den Abstieg vermochte der Playmaker damals zwar nicht mehr zu verhindern – doch nachdem er in der Folge zusagte, als Spielertrainer in der 2. Liga Verantwortung zu übernehmen, blieben sieben Spieler dem Team erhalten.

Für die zweite Hälfte der vergangenen Saison landete David Castro einen veritablen Transfercoup: Der 31-Jährige motivierte auch seinen drei Jahre jüngeren Bruder Ivan zur Rückkehr an den Wisacher. Der Flügelspieler brachte die Erfahrung erfolgreicher Jahre mit GC Zürich und Alte Kanti Aarau in der NLA und NLB mit. Freilich führte nicht nur die individuelle Klasse der Castros zum Erfolg, sondern auch neuer Schwung und mehr Einsatz. «Bevor ich zurückgekommen bin, hat die Mannschaft höchstens einmal pro Woche trainiert, jetzt sind es zwei- bis dreimal», berichtet David Castro, «mit den vielen neuen Spielern, die jetzt zu uns gekommen sind, ist das auch umso wichtiger.»

Tatsächlich lösten Phönix’ Wiederaufstieg und die Rückkehr der Castros einen regelrechten Run auf das Furttaler Basketball-Fanionteam aus. Nicht weniger als neun Akteure sind neu zur Mannschaft gestossen. Bei Sladijan Zekic und Alex Matiasevic, die zuvor in der 1. Liga national und NLB gespielt haben, handelt es sich um ehemalige Regensdorfer Junioren. Dazu kommen ambitionierte, teilweise jüngere Spieler aus tieferen Klassen. «Wir haben eine sehr starke Mannschaft mit vielen unterschiedlichen Talenten, und mit 17 Spielern auch einen Konkurrenzkampf», fasst David Castro zusammen. Den Beginn des Vorbereitungstrainings im August wollte denn auch keiner verpassen. «Wir sind langsam, aber sicher auf dem Level, auf dem wir sein müssten», meint er zum aktuellen Formstand. Das Saisonziel setzt der Spielertrainer für einen Aufsteiger hoch an: «Wir wollen einen Platz unter den ersten vier der Endtabelle erreichen und Basketball spielen, das attraktiv für die Zuschauer ist.»

Konstante Opfiker Männer

Zu den Mannschaften, die Phönix Regensdorfs Spielertrainer David Castro ganz oben in der Tabelle erwartet, zählt auch Opfikon Basket. Die Männer des ehemaligen Schweizer Nationalspielers und Spielertrainers Renato Maggi mussten am Ende der vergangenen Saison nach fünf Meistertiteln in Serie die regionale Krone abgeben.

Mit praktisch unverändertem Kader wollen Maggi und Co. in der neuen Spielzeit «ihr Basketball-Knowhow weiter ausbauen», wie Maggi sagt, und sich revanchieren: «Wir wollen gegen jede Mannschaft gewinnen, gegen die wir letztes Jahr einmal verloren haben.» Die Konkurrenz in der Liga, schätzt Maggi, sei freilich leistungsmässig enger zusammengerückt, auch dank des «starken Aufsteigers». Mit letzterem meint er Phönix Regensdorf.

Aus den Pearls werden Blue Wings

Im Gegensatz zu ihren männlichen Klubkollegen ist bei Opfikons Frauen kaum ein Stein auf dem anderen geblieben: Ganze acht Spielerinnen haben der Equipe den Rücken gekehrt, fünf Neue sollen sie ersetzen. Grund genug für Teammanagerin Bettina Willener-Barbarits und ihre verbliebenen Kolleginnen, den Namen zu ändern: Aus den Pearls werden die Blue Wings. «Wir mussten alles neu aufbauen, mit den vielen neuen Spie­lerinnen auch eine neue Taktik finden», erklärt die Winklerin, «darum hätte es sich komisch angefühlt, unter dem alten ­Namen weiterzumachen.» Weil unter anderem alle vier Centerspielerinnen weg sind und keine neue Akteurin diese Position einnehmen kann, müssen die Blue Wings ihr Spiel neu aufziehen: schnell und über die Flügel.

Ob die blauen Flügel in der 1. Liga Nordost zu neuen Höhenflügen ansetzen, vermag Willener-Barbarits noch nicht vorherzusagen. «Ich bin sehr gespannt und habe eigentlich gar keine Erwartungen», sagt sie, «fürs Erste muss der Ligaerhalt unser Ziel sein.» Dennoch äussert sie sich optimistisch: «Die Stimmung im Training ist sehr positiv, die Einstellung professionell, und konditionell sind wir parat.» Auch der neue Modus, der Hin- und Rückspiele zwischen den zehn Teams einer einzigen 1.-Liga-Gruppe ohne eine anschliessende Final- respektive Abstiegsrunde umfasst, erhöht ihre Vorfreude auf die Saison. Das Auftaktspiel, zu dem die Opfike­­rinnen heute Mittwoch um 20.30 Uhr in der heimischen ­Lättenwiesen-Turnhalle Seuzach-Stammheim empfangen, sei ein guter Gradmesser. (Zürcher Unterländer)