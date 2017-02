Nur ein kleiner Schönheitsfehler

Michèle Gröbli kann über den kleinen Schönheitsfehler lachen. «60,00 Sekunden – eine 59-Komma-irgendwas wäre schon schöner gewesen.» Die 15-jährige 400-m-Läuferin des LC Regensdorf nimmt es gelassen: «Es handelte sich um ein Meisterschaftsrennen, und in einem solchen zählt die Medaille mehr als die Zeit.» Und mit der Silbermedaille gewann sie jene Auszeichnung, die realistisch betrachtet das Optimum darstellt. Die Siegerin Vero­nica Vancardo lief von Beginn an einen höheren Rhythmus und setzte sich schliesslich klar in 58,02 Sekunden durch. Dass die Gymnasiastin aus Oetwil an der Limmat ihre Freiluftbestmarke von 57,97 Sekunden vom vorletzten Sommer nicht erreichen konnte, nimmt sie gelassen. In- und Outdoor-Rennen ­haben einen anderen Charakter und nicht dasselbe Gewicht. Bestä­tigt sieht sie sich darin, dass sie ihre Oberschenkelverletzung vom letzten Frühsommer endgültig überwunden hat. Am nächs­ten Sonntag wird sie an den Elite-Meisterschaften in Magg­lin­gen nochmals antreten – «ohne Medaillenambitionen, völlig unbeschwert».

Yirgas Realitätssinn

Wie Gröbli in diesem Jahr zu den U18 aufgestiegen ist auch Nahom Yirga. Der gebürtige Äthiopier von der LA TV Kloten setzte sich über 60 m Hürden erneut bravourös in Szene – auch wenn er, anders als noch vor einem Jahr, nicht mit der Goldmedaille ausgezeichnet wurde. Platz 3 entspricht dem, was er gegen die bis zu 21 Monaten ältere Konkurrenz hat unternehmen können. «Ich bin auch bei den Grösseren bei den Besten», sagte er darum nicht ohne Stolz. Die Steigerung gibt ihm Bestätigung. Vor 12 Monaten setzte er sich in 8,55 Sekunden durch – bei tieferen Hindernissen. Nun wurde er in 8,24 gestoppt und ist in dieser Saison schon 8,17 gelaufen. Und das in der technisch anspruchsvollen Disziplin, die er und sein Klubkollege Andrew Nadig (8./8,74) in Kloten indoor nie über die Volldistanz trainieren können. «Nahom und Andrew sind heute stark gelaufen», lobte Coach Kurt Altor­fer – allerdings nicht ohne weiteres Steigerungspotenzial auszumachen.

Bickels Nerven

«Silber gewonnen und nicht Gold verpasst», bilanzierte Sarah Bickel in der Dreisprung-Konkurrenz der Kategorie U16. Erst beim vierten und letzten Versuch realisierte die Mehrkämpferin des LC Regensdorf ihre Bestweite von 10,71 m. Und das mit « vollem ­Risiko», nachdem sie nach einem übertretenen Versuch und zwei mässigen Sprüngen nach drei Vierteln des Wettkampfes noch aus­serhalb der Medaillen gelegen hatte. Nur fünf Zentimeter fehlten ihr am Ende zu Gold. (Zürcher Unterländer)