Opfiker verlieren Marathon-Match

Drei von sechs Einzeln, die in einen entscheidenden dritten Satz gingen, drei Sätze, die im Tiebreak endeten, dazu viele umkämpfte Games und lange Ballwechsel mit viel Grundlinientennis – die Opfiker verlangten bei Temperaturen nahe der 30-Grad-Marke auf den schattenfreien Sandplätzen an der Wallisellerstrasse ihren Gästen aus Aiglon wahrlich alles ab. Nach sechseinviertel Stunden Spielzeit stand es am späten Nachmittag 3:3. Und das, obwohl die Walliser mit einer Ausnahme durchwegs eine höhere Klassierung aufwiesen als ihre Opfiker Gegner.

Fabien von Bergen bekam es mit einem Widersacher zu tun, der um zwei Stufen höher klassiert ist als er, Fabian Schaufelberger gar mit einem um drei Stufen höher Klassierten. Das hielt beide Opfiker aber nicht davon ab, sich in zwei Sätzen klar 6:2, 6:3 respektive 6:3, 6:2 durchzusetzen. «Die Klassierungen muss man immer auch ein bisschen relativieren. Wir spielen alle nur wenige Turniere und kommen so kaum zu Punkten» kommentierte Holger Schäfers.

Dramatisches Spitzeneinzel

Holger Schäfers, mit dessen Wechsel zu den Unterländern vor sechs Jahren Opfikons Aufstieg vom Erstligisten zum mittlerweile etablierten NLC-Team seinen Anfang nahm, hatte am Samstag weitaus mehr zu kämpfen als seine zwei siegreichen Mitspieler. Anstelle Florian Lemkes, der an einer Hochzeit weilte, bestritt er gegen Aiglon das Spitzeneinzel. Sein Kontrahent Julien Chatelan, in der Schweizer Rangliste auf Platz 126 und damit um sechs Positionen höher eingestuft als Schäfers, fand mit zunehmender Dauer immer besser ins Spiel.

«Er hatte am Anfang Probleme mit unserem Platz, sodass sein Timing nicht gestimmt hat», schilderte Schäfers, «ab dem zweiten Satz hat er dann sehr solide gespielt und viel weniger Fehler gemacht.» Dennoch kam der Opfiker beim Stand von 6:5 und Aufschlag Chatelans zu zwei Matchbällen, vergab sie jedoch. «Da habe ich vielleicht nicht mutig ­genug gespielt, er hat aber auch sehr gut serviert», kommentierte Schäfers, «und der anschliessende Tiebreak war eine Katastrophe.» Tatsächlich unterliefen ihm drei Doppelfehler, sodass er den Tiebreak 3:7 verlor und es zum dritten Satz kam.

Im Entscheidungsdurchgang boten beide Spieler mit langen Ballwechseln, Tempo- und Platzierungsvariation, aber auch mit emotionalen Diskussionen wegen knapp auf oder neben der ­Linie gelandeter Bälle den Fans auf der Clubhausterrasse noch einmal alles. Und obwohl er wegen einer Sehnenscheidenentzündung sein Spiel hatte umstellen müssen, behielt Schäfers diesmal das bessere Ende für sich. Erneut fiel die Satzentscheidung im Tiebreak, doch diesmal schlug der 32-jährige Wahl-Opfiker, der zu seinen Juniorenzeiten lange zu den deutschen Top 10 seines Jahrgangs gehört hatte, nun Aufschlagswinner und nur noch einen Doppelfehler. Schäfers diktierte das Spiel und setzte sich nach rund drei Stunden Spielzeit im Tiebreak des 3. Satzes 7:2 gegen den zunehmend enervierten Chatelan durch. «Mit dem Spiel kann ich angesichts der doch eingeschränkten Möglichkeiten sehr zufrieden sein», befand Schäfers.

Nach Holger Schäfers’ Punkt zum 3:3 stieg im Opfiker Lager die Zuversicht. «Jetzt ist alles möglich», sagte Captain Ruedi Anliker vor den anschliessenden drei Doppeln. Doch nur etwas über eine Stunde später war der Traum vom erstmaligen Einzug in die zweite Aufstiegsrunde jäh geplatzt. Alle drei Doppel gingen an die Gäste. Ausgerechnet jenes mit Anliker selbst, der nach seiner Pause infolge einer Meniskusoperation erstmals wieder mit von der Partie war, und dem Neuzuzug Oliver Schmid, der vom Zweitligisten Wallisellen gekommen war, gewann dabei als einziges einen Satz.

Doppel als Knackpunkt

«In den Doppeln haben wir noch Verbesserungspotenzial, gerade punkto taktisches Verständnis», räumte Holger Schäfers ein. Im Gegensatz zu ihnen habe Aiglon aber auch drei Doppel aufgestellt, die bereits während der Qualifikation zusammengespielt hätten, ergänzte Ruedi Anliker. Im ersten Moment sei die Enttäuschung über die drei verlorenen Doppel und das 3:6 in der Endabrechnung gross gewesen. «Ich wäre sehr gerne eine Runde weitergekommen», räumte der Captain ein, «aber auch wenn der krönende Abschluss so gefehlt hat, können wir doch sehr zufrieden mit der Saison sein. Zum zweiten Mal in Folge haben wir in der Vorrunde den Gruppensieg geholt, und dass wir in der ersten Aufstiegsrunde überhaupt noch zu den Doppeln gekommen sind, ist doch ein schöner Erfolg.»

Dieser ist nicht zuletzt auch ein Produkt der individuellen Fortschritte der einzelnen Spieler, zu denen Holger Schäfers in seiner zweiten Funktion beigetragen hat. Als Spielertrainer bereitet er seit seinem Beitritt zum Klub gezielte Übungen vor für das wöchentliche Tennistraining, die Trainingslager vor der Saison – und das winterliche Konditionstraining in der Halle. Gerade Letzteres zahlte sich auch in der sommerlichen Hitze vom Samstag aus, zeigten die Opfiker doch in der Mammutpartie bei sengender Hitze keinerlei Ermüdungserscheinungen. (Zürcher Unterländer)