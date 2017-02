Reusser mit den Jets vor Showdown

Nationaltrainer David Jansson sagt über Beni Reusser, er liebe das Risiko. Tut er. Jedenfalls auf dem Spielfeld. So risikofreudig, dass er vor den letzten drei entscheidenden Partien sein ganzes Erspartes auf eine Playoff-Qualifikation der Jets setzen würde, ist der 29-jährige Routinier nämlich auch wieder nicht.Er wage gerne etwas, sei aber auch Realist. Und die Realität sieht derzeit folgendermassen aus: Drei Runden vor Qualifikationsschluss haben die Kloten-Bülach Jets drei Punkte Rückstand auf den achten und letzten Playoff-Platz, den aktuell Waldkirch-St. Gallen besetzt. Am 18. Februar kommt es in der Klotener Ruebisbachhalle zum kapitalen Duell gegen die Ostschweizer. Besser wäre es allerdings, wenn die Jets bereits im Heimspiel gegen Köniz am kommenden Samstag zu Punkten kämen. Denn auf Tabellenrang 10 sitzt mit nur einem Zähler Rückstand auch noch Uster den Unterländern im Nacken. Im letzten Qualifikationsspiel treffen die Jets dann noch auf Schweizer Meister GC. Mit Blick auf das Schlussprogramm der Konkurrenz meint Captain Reusser: «Es ist möglich, wird aber schwierig.»

Dass Kloten-Bülach in den letzten Runden um einen Playoff-Platz kämpft, ist nichts Neues. Die Flugbahn aber, auf der die Jets im Strichkampf landeten, war heuer eine andere. Unter dem neuen finnischen Chefcoach Arto Riihimäki legten sie einen für sie untypisch starken Saisonstart hin, spielten mit Chur, Langnau und auch einem Spitzenteam wie Malans auf Augenhöhe. «Wir sind aufgetreten mit dem Selbstverständnis, dass wir in die erste Tabellenhälfte gehören», erinnert sich Reusser. «Das hat so richtig Spass gemacht.» Dann aber begann der Sinkflug. Er habe viel darüber nachgedacht, warum sein Team wieder Höhe eingebüsst, unnötig Punkte verloren und Sechspunktespiele nicht gewonnen habe. Eine Erklärung dafür hat der Captain aber keine gefunden. Die Stimmung sei gut, die Mannschaft spiele mit System, Cheftrainer Riihimäki habe immer einen Gameplan. Und was Reusser besonders gefällt: «Wenn man den Coach etwas fragt, bekommt man immer eine gute Antwort.»

Der Reusser-Fan

Dank Arto Riihimäki und insbesondere Nationalcoach David Jansson hat Benjamin Reusser, der vergangene Saison mit Rücktrittsgedanken spielte, wieder neue Motivation geschöpft. «Der Nati-Zusammenzug war für mich dermassen inspirierend, dass ich beschlossen habe, nochmals Vollgas zu geben», erzählt er. Die Enttäuschung darüber, dass er im vergangenen Dezember bei der Vergabe der Plätze im WM-Kader als Letzter über die Klinge springen musste, hat Reusser mittlerweile gut verarbeitet. Er sagt: «David Jansson hat mir in einer längeren E-Mail alles erklärt, die Nati bleibt für mich Thema.» Ähnlich äussert sich der Nationalcoach, ein «Reusser-Fan», wie er schmunzelnd erklärt. Er liebe es, wie Beni Reusser spiele, sagt Jansson. «Er hat feine Hände, eine ausgezeichnete Übersicht und Selbstvertrauen.» Insbesondere schätzt Jansson an Reusser dessen Vabanquespiele. Spielmacher, die Wagnisse eingehen wie der Jets-Captain, habe die Schweiz nur wenige. Dass er Reusser am Ende nicht für die WM berücksichtigt hat, begründete Jansson seinerzeit vorab ­damit, dass der Klotener, der erst im Frühjahr zum Nationalteam stiess, verhältnismässig wenig Zeit hatte, das Spielsystem zu verinnerlichen.

Ein weiterer Faktor war, dass Reusser im Nationalteam eine weitaus bessere Leistung abzurufen vermochte als in der Meisterschaft. Jansson findet dafür klare Worte: «Hätte ich aber nur auf das geschaut, was Beni Reusser bei den Jets diese Saison gezeigt hat, wäre er letzten Herbst vor der WM an keinem Zusammenzug dabei gewesen. Wir haben ihn aufgeboten, weil wir seine Spitzenskills wirklich mögen.»

Die Kritik ist bei Benjamin Reusser angekommen – und er kann damit durchaus etwas anfangen. «Im Nationalteam kann ich mich ausschliesslich auf mich und mein Spiel konzentrieren. So gut wie in der Nati habe ich bei den Jets zugegebenermassen nie gespielt.» In der Meisterschaft ist Reusser mit der Captainbinde am Arm zwangsläufig auch als Motivator eingebunden. Er wolle diese Verantwortung übernehmen, stellt er klar. Aber: «Es kostet mich viel Energie. Und weil ich meinen Kopf manchmal am falschen Ort habe, Dinge auf dem Feld nicht ausblenden kann, beeinträchtigt das meine Leistung.»

Als Motivator gefordert

Momentan beschäftigt Reusser der Umstand, dass in einer Sportart wie Unihockey, in der auch in einem NLA-Team kaum ein Spieler Profistatus geniesst, nicht alle zu unbedingtem Einsatz bereit sind. Reusser hat zwar Verständnis dafür, dass man neben einem Vollzeitjob nicht in jedem Training an seine Grenzen gehen kann. Doch nun, betont er, könne sein Team den Karren nur noch mit vereinten Kräften aus dem Dreck ziehen. «Die Jets sind ein Team, das durch Kampfgeist ins Spiel kommt. Diesen Modus müssen wir in den verbleibenden drei Quali-Spielen unbedingt erreichen.» Und dann, ist der Captain überzeugt, könne seine Mannschaft spielerisch mit allen Gegnern mithalten. (Zürcher Unterländer)