Riesenslalom Frauen: Der 2. Lauf ist im Gange

Der 23-jährigen Adliswilerin Simone Wild ist beim Riesenslalom an der Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz am Morgen ein sehr guter erster Lauf gelungen. Sie liegt auf dem 5. Zwischenrang. Dabei beträgt ihr Rückstand auf die drittplatzierte Amerikanerin Mikaela Shiffrin 0,39 Sekunden. Auf die Führende Tessa Worley (FRA) verliert Wild 1,11 Sekunden. Den zweiten Zwischenrang hat sich die Italienerin Sofia Goggia herausgefahren.

«Megacool»

Im Ziel zeigte sich Simone Wild fast etwas überwältigt von ihrem hervorragenden Zwischenresultat. «Ich konnte meine Leistung während der Fahrt nicht einschätzen», sagte sie gegenüber SRF im Interview. Als sie dann aber ins Ziel gekommen sei und den 5. Rang auf der Anzeigetafel gesehen habe, sei sie sehr überrascht gewesen. «Das ist megacool», fügte Wild an.

Der zweite Lauf ist um 13 Uhr gestartet. (mst)