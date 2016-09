Schärers Serie zum Saisonschluss

Goldenes Herbstwetter und knappe Entscheidungen machten den letzten Renntag in Dielsdorf zu einem perfekten Anlass. Im GP Jockey Club, der Prüfung für dreijährige und ältere Pferde, dotiert mit 100?000 Franken, starteten zehn hochklassige Galopper. Der siebenjährige Hectomare, in Dielsdorf trainiert von Monika Müller, führte das Feld beim ersten Tribünendurchgang an. Bis zum Einlauf des Flachrennens über 2475 Meter behielt Tony Piccone mit dem braunen Wallach die Spitze, bis er 400 Meter vor dem Ziel durch Girolamo abgelöst wurde.

Jockey Dennis Schiergen setzte dabei zu oft die Peitsche ein und wurde dafür mit 100 Franken gebüsst. Im Vergleich mit dem Sieggeld von 42?000 Franken ist das allerdings ein Klacks. Hinter dem deutschen Gast konnte sich Stall Allegras Hectomare auf dem 2. Rang platzieren. Mitfavorit le Colonel aus dem Quartier von Andreas Schärer wurde unter dem französischen Topjockey Anthony Crastus Dritter.

Rio Chico auf Rang 7

Nicht weit von den sechs Geldplatzierungen belegte Rio Chico als einziger Inländer den 7. Rang. Zwischendurch war der Fuchshengst unter dem englischen ­Jockey Pat Cosgrave im Spitzenquartett mitgaloppiert. Zum Abschneiden seines Schützlings erklärte Trainer Pepi Stadelmann aus Niederhasli: «Das Rennen ist für ihn nicht gerade glücklich verlaufen. Dafür kann das Pferd aber nichts, weil es vom Reiter nicht genügend gefordert worden ist.»

Bereits im Meilenrennen hatte Andreas Schärer auf seiner Heimbahn den ersten Sieg feiern können. Der 31-jährige Gastreiter Anthony Crastus aus Frankreich gewann mit Kräuligers Cominols die Prüfung über 1600 Meter vor Amazing Fighter aus dem Stall von Karin Suter aus Steinmaur. Den zweiten Tageserfolg für Schärer lieferte Crastus mit Fanfaron im klassischen St-Leger-Rennen der Dreijährigen über 3000 Meter. Bis zum Einlauf hatte Moon Wing geführt, musste dann Schärers Schimmel ziehen lassen. Der grosse Favorit Vardak belegte nur den 3. Rang, knapp vor Four Rooms aus dem Stall Wehntal.

Im Preis der jungen Reiter pilotierte Michaela Casanova aus Dielsdorf die vierjährige Fuchsstute Ulanin für Schärer zu einem überlegenen 10-zu-1-Aussenseitersieg. Den Abschluss und vierten Tageserfolg für Schärer holte Chantal Graf auf Tamanoir Argentin in einem zur Ausbildung zählenden, geführten Flachrennen über 1800 Meter. Schärer als ehemaliger erfolgreicher Rennreiter betonte: «Als Trainer bin ich an talentiertem Nachwuchs sehr interessiert. Umso mehr freue ich mich, dass meine Unterstützung mit einem Sieg belohnt worden ist.» (Zürcher Unterländer)