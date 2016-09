Schwerstarbeit schlecht belohnt

Die daraus resultierenden drei Punkte sind für die Jets allerdings nur ein schwacher Trost.

Die Sekunde zerrinnen, die Malanser nehmen mit sechs Feldspielern das Tor der Jets nochmals unter Beschuss, die Zuschauer bangen, hoffen, leiden. Dann ist die Entscheidung gefallen, der Ball zappelt im Tor, es jubelt die Mannschaft in nummerischer Überzahl. Die von Trainern als letztes taktisches Mittel gewählte Massnahme, den Torhüter durch einen zusätzlichen Feldspieler zu ersetzen, zahlt sich im Unihockey nur selten aus. Im Gegenteil, häufig wird der Mut mit einem weiteren Gegentreffer bestraft. Doch es gibt sie eben, die Ausnahmen, so wie am Sonntag in der Klotener Ruebisbachhalle. Nur noch wenige Sekunden waren zwischen den Kloten-Bülach Jets und Leader Alligator Malans zu spielen, ehe die Bündner mit sechs Feldspielern agierend und mit dem allerletzten Vorstoss tatsächlich noch den Spielstand egalisieren konnten. Mehr noch, der Malanser Nationalspieler Tim Braillard traf mit einem Ablenker in der Ver­längerung gar zur Entscheidung zugunsten der Gäste. Ein Punktgewinn gegen den Leader, für Vorzeigekämpfer Daniel Dürst ein schwacher Trost: «Nach diesem Spielverlauf müssen wir die drei Punkte einfach ins Trockene bringen. Die Vorentscheidung hätten wir schon im Mitteldrittel herbeiführen können.»

Den Leader vorgeführt

Dürst spricht die Sturm-und Drang-Phase der Jets an, in welcher sie die Gäste mit druckvollem Offensivspiel in die Defensive zwangen. Die zwei Treffer von Yannick Jaunin (25./33.), das herauskombinierte Tor von Janis Rajeckis (26.) und der Alleingang von Altmeister Milan Gar?ar (40.) zur 5:2-Führung waren aufgrund der zahlreichen, hochkarätigen Torchancen der Unterländer eine zu geringe Ausbeute. «Diese mittleren zwanzig Minuten waren ­definitiv eines der besten Drittel, das ich mit den Jets jemals erlebt habe», findet Dürst, welcher seit sieben Jahren in den Diensten der Unterländer steht. Bereits am Vorabend hatten die Jets beim 8:7-Auswärtssieg nach Verlängerung bei den Langnau ­Tigers Überzeit leisten müssen, diesmal aber war die Ausgangslage umgekehrt. Bis zur 58. Minute waren es die Jets, die mit zwei Toren im Hintertreffen lagen, ehe der Ausgleich dank einer finalen Offensive doch noch gelang – ohne Torhüter und mit einem sechsten Feldspieler notabene.

Auf gutem Weg

Dass nach dem Kraftakt gegen Langnau die Kraftreserven gegen Malans im Schlussdrittel aufgebraucht waren, verneint Dürst: «Wir konnten gegen Malans fast das ganze Spiel mit drei Linien spielen. Im Endeffekt erhielten wir die Tore nicht mangels Kampfbereitschaft, sondern aufgrund kleiner Fehler.» Obwohl sie gegen Malans zwei Punkte verloren haben, befinden sich die Jets auf einem guten Weg: «Die Saison ist noch jung, die Unachtsamkeiten werden wir ausbügeln», ist Dürst überzeugt. (Zürcher Unterländer)