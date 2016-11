Souveräne Titelverteidigung

Trotz Lehrabschlussprüfung wurde die Bülacherin Céline Eng Fünfte. Julia-Sophie Von Büren verfügt über ein beachtliches Sprungrepertoire.

Das nach vier langen Wettkampftagen an der 28. Zürcher Kantonalmeisterschaft in Zürich-Oerlikon nur noch spärlich anwesende Publikum am vergangenen Sonntagabend klatschte bei der Präsentation des letzten Läufers mehrmals in regelmässigen Abständen. Nurullah Sahaka stand in der Neudorf-Eishalle während seiner Kür der Reihe nach Salchow, Lutz, Toeloop und Rittberger als voll gewertete Dreifachsprünge. Erst beim zweiten Salchow musste der Bülacher mit der einen Hand bei der Landung das Eis berühren. Und beim zweiten Rittberger stürzte der Läufer vom Eislauf-Club Küsnacht gar. Sahaka war allerdings schnell wieder auf den Beinen und stand zum Abschluss zweimal einen Doppelaxel. Mit 165,56 Punkten verteidigte der 16-Jährige seinen Zürcher Kantonalmeistertitel und weist ein gehöriges Potenzial nach oben auf, musste doch der Unterländer im Kurzprogramm bei allen drei Sprungelementen Abzüge in Kauf nehmen, namentlich beim Versuch des Dreifachaxels. Geht Sahakas Ausbildungsweg seinen geordneten Weg weiter, dürfte er an den nationalen Titelkämpfen im Dezember um eine Medaille kämpfen.

Gute Kür von Céline Eng

Bei der Damenelite erreichte Céline Eng nach zwei 5. Plätzen den 4. Schlussrang und nähert sich mit 97,42 Punkten der 100-Punkte-Limite. Die Bülacherin läuft heuer für den Winterthurer Schlittschuh-Club und steht in ihrem Lehrabschlussjahr. «Am Samstagmorgen hatte ich in einem Fach noch die Lehrabschlussprüfung abzulegen», erklärte Eng. In der Kür gelangen der 18-Jährigen der Doppelaxel und die schwierigen Lutz und Flip als Doppelsprünge. Eng hat in ihren Programmen noch zu viel Auf und Ab, sollte ihre Präsentationen aber zunehmend stabiler laufen können. Bei den Nachwuchs-U15-Damen erreichte Julia-Sophie Von Büren mit 65,64 Punkten den 8. Rang. Die Läuferin vom Bülacher Eislaufclub verfügt über ein beachtliches Sprungrepertoire, muss aber noch den einen oder anderen Flüchtigkeitsfehler ausbessern, was mehr Punkte einbringt. (Zürcher Unterländer)