Sprung in die Top Ten

Keck trat die neunjährige Lou-Anne Cither­let auf die 12×12 ­Meter grosse Bodenfläche, um ­ihre Kür dem Kampfgericht zu präsentieren. Die Watterin überzeugte mit hohen Sprüngen, Akro­batik und ihrem erfrischend quirligen Auftreten Gericht und Zuschauer gleichermassen. Nach dem Stufenbarren war das Strahlen der Neunjährigen dann nicht mehr zu übersehen. Zum ersten Mal hatte sie in einem Wettkampf an diesem Gerät eine Riesen­felge mit einer halben Drehung gezeigt. Im Zwischenklassement lag sie nach drei Geräten weit vorne. Dann aber wurde Lou-Anne Cither­let das letzte Gerät zum Verhängnis. Nach den gymnastischen Sprüngen musste sie von dem nur 10 Zentimeter breiten Balken, später kamen noch zwei grosse Wackler hinzu. Das hatte für die Unter­län­de­rin eine tiefe Note zur Folge. Am Ende verpasste sie als Neunte um nur 0,150 Punkte das begehrte SM-Diplom. «Ich bin schon etwas enttäuscht, ich war heute mega nervös, was ich sonst nie bin», sagte Citherlet, die im Regionalen Leistungszentrum Zürich in Rüti trainiert, nach der Siegerehrung.

Baur Zwölfte im P4

In derselben Kategorie (P2) wie Cither­let war auch die gleich­altrige Jana Hinderling vom Kunst­turnen Bülach am Start. Sie hatte sich zum ersten Mal für die Schweizer Meisterschaft quali­fiziert und konnte sich gegen­über der Qualifikation deutlich verbessern. Am Ende klassierte sie sich als 23. in der ersten Ranglistenhälfte. Im P4 Amateur wurde Kisshia Baur aus dem Kunstturnen Bülach Zwölfte. Sie überzeugte vorab am Schwebebalken, wo sie die viertbeste Note ihrer Kategorie erhielt. (Zürcher Unterländer)