St. Moritzer Skikjöring-Siegerin trainiert auf Rennbahn Dielsdorf

Ski-und Pferderennen sind beim spektakulären Skikjöring in einer Disziplin vereint. Mit über 50 km/h galoppieren die unbe­rittenen Rennpferde über die Schneepiste auf dem gefrorenen St. Moritzersee und schleppen einen Skifahrer hinter sich her. Valeria Holinger zählt zu den wenigen Frauen in diesem gefährlichen Metier. Als ehema­lige FIS-Skirennfahrerin bringt die St. Moritzerin das Rüstzeug als gute Skifahrerin mit. «Im Rennen musst du dich voll ­aufs Steuern des Pferdes konzen­trieren und nicht an die Bretter an den Füssen denken», erklärte die 26-jährige Marketingassistentin einer Skifirma.

Kindheitstraum erfüllt

Seit acht Jahren bestreitet Vale­ria Holinger Skikjörings in St. Moritz und versucht, ihren Kindheitstraum zu erfüllen. Freudestrahlend betont sie: «Heute ist das mir mit dem Sieg gelungen. Wenn in den nächsten beiden Starts alles gut läuft, kann ich sogar die erste Königin des Engadins werden.»

Mit der fünfjährigen Usbekia hat Holinger ein starkes Zugpferd, das zuletzt in Dresden einen guten 2. Platz belegt ­hatte. Als Schneedebütantin hatte die Stute keine Probleme, zumal sie das Rennen vom Start bis ins Ziel an der Spitze lief und so keinen aufgewirbelten Schnee schlucken musste. Ganz besonders über den Sieg ihrer temporären Arbeitsreiterin freute sich Karin Suter aus Steinmaur: «Vale­ria reitet regelmässig bei mir im Training und hat einen guten Umgang mit den Pferden.»

Platzgeld für die Unterländer

Der erste Renntag bei strahlendem Wetter litt unter Besucherschwund, weil am Berg ­oben die Ski-WM Zehntausende von Zuschau­ern in ihren Bann zog. Sportlich waren die Rennen hochstehend, allerdings ohne ­gute Platzierungen für die Unterländer. Ferro Sensation, die Neuerwerbung von Isa­belle Chrenka aus Oberweningen, belegte bei seinem Schneedebüt über 1300 Meter den 4. Rang, was der Besitzerin 1800 Franken ein­brachte. Der elfjährige Wallach hatte ­wenige Tage zuvor in Budapest ein wichtiges Rennen gewonnen. Von Pepi Stadelmanns beiden Startern im Skikjöring konnte sich Acteur de l’Ecu ebenfalls das fünfte Geld (750 Franken) ­holen, während Mitfavorit Bergonzi kaum ins Renngeschehen eingreifen konnte. Das letzte Geld (600 Franken) konnte sich Karin Suter, Steinmaur, mit dem 6. Rang von Erato im Hauptflachrennen über 1800 Meter gutschreiben lassen. (Zürcher Unterländer)