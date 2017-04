Unterländer Trio ist auf der Hut

Für die Männer des TC Airport Bassersdorf ging 2016 auch ihr zweites Gastspiel in der dritthöchsten Liga nach 2014 nach nur einer Saison wieder zu Ende. Ihre weiblichen Klubkolleginnen schafften im Vorjahr den Liga­erhalt dagegen auf Anhieb. Dabei hatte das Team von Captain Jacqueline Holenstein den Aufstieg am grünen Tisch realisiert, weil infolge des Rückzugs einer anderen Equipe ein Platz in der Liga frei geworden war. Auf demselben Weg sind auf diese Saison hin die Dietliker Frauen in die NLC zurückgekehrt.

In der Vergangenheit hatten sie ihr bereits mehrmals angehört, zuletzt 2013 und 2014. Obwohl es im Vorjahr im 1.-Liga-Aufstiegsfinal mit 1:5 an Schaan gescheitert war, komplettiert das Team um Captain Isabella Schnider nun das Unterländer Trio, welchem der TC Opfikon heuer als einziges Männerteam angehört. «Wir sind vom Verband angefragt worden, ob wir einen freien Platz in der NLC übernehmen wollen – und weil unsere ambitionierten Spielerinnen die Herausforderung mit Partien gegen höherklassige Gegnerinnen gerne annehmen, haben wir zugesagt», sagt Pascal Kielholz, der Interclub-Verantwortliche im TC Dietlikon.

Bencic-Klub im Glattal zu Gast

Tatsächlich könnten es Captain Isabella Schnider und ihre Dietliker Teamkolleginnen in der NLC, Gruppe 6, nun mit dreien der besten Spielerinnen im Lande zu tun bekommen, zumindest theoretisch. So führt keine Geringere als die zweifache WTA-Turniersiegerin Belinda Bencic die Kaderliste ihres zweiten Gruppengegners, TC Ried Wollerau, an. Die Profispielerinnen Stefanie Vögele und Amra Sadikovic, die hinter Bencic die Positionen 4 und 5 der Schweizer Rangliste einnehmen, sind ihrerseits für den TC Brugg lizenziert, der am 14. Mai in Dietlikon gastieren wird.

Auch wenn kaum davon auszugehen ist, dass Bencic und Vögele gegen Dietlikon mitspielen werden – die Auslosung verheisst einiges an Gegenwind. Denn auch Mitaufsteiger Drizia Genf, bei dem die Glattalerinnen am Sonntag zum Auftakt auswärts antreten, kann auf zwei Akteurinnen mit nationaler Klassierung (N) bauen. «Bei solchen Grossklubs kann man nie sagen, wer am Ende tatsächlich mitspielt», erklärt Kielholz, «auf jeden Fall aber haben sie ein grosses Reservoir an sehr guten Spielerinnen. In dieser Gruppe kann es für uns darum nur um den Ligaerhalt gehen.» Gut möglich, dass sich der Neuling nach der Gruppenphase in den Abstiegsspielen wiederfinden wird. Dort landete im Vorjahr auch das zweite Unterländer Team in der Frauen-NLC.

Airport-Captain kehrt zurück

Mit einem 4:2-Heimsieg über Scheuren gelang Airport Bassersdorf 2016 in der ersten und einzigen Abstiegsrunde die Rettung. Airport-Captain Jacqueline Holenstein gibt angesichts der Konkurrenz in der NLC, Gruppe 7, für die neue Saison den Ligaerhalt als Ziel an. «Morbio Inferiore und Allmend Luzern haben sehr starke, ehemalige Spitzenspielerinnen», erklärt Holenstein, «wenn sie in der gleichen Besetzung antreten wie letztes Jahr, wird es schwierig für uns.»

Immerhin hatten die Bassersdorferinnen Losglück in Sachen Spielplan: Ihr einziges Auswärtsspiel bestreiten sie am Sonntag beim TC Seeblick im nahen Zürich-Wollishofen, und auf Morbio Inferiore treffen sie zwei Wochen später, am 13. Mai, im letzten Gruppenspiel in der heimischen BXA. Erfahrungsgemäss lassen Tessiner Top-Tenniscracks oft ihren nominell schwächeren Klubkolleginnen den Vortritt und verzichten auf die weite Reise, wenn für ihr Team nicht mehr viel auf dem Spiel steht. «Der Spielplan ist sicherlich gut für uns», meint Holenstein. Zudem sorgen die gute Form und Fitness ihrer Mitspielerinnen für Zuversicht. Holenstein selbst, die im Vorjahr ausgefallen war, ist von ihrem Knochenriss im linken Fuss und Bänderriss am rechten Knie genesen. Daher geht das ansonsten unveränderte Team heuer komplett mit fünf Spielerinnen in die Saison.

Zuversichliche Opfiker

Auch im TC Opfikon herrscht viel Kontinuität. Einzig Captain Ruedi Anliker, der nach einer Operation am gerissenen Meniskus im rechten Knie im vergangenen Oktober noch rekonvaleszent ist, dürfte über weite Teile der Saison ausfallen. «Allenfalls könnte ich einmal im Doppel spielen, aber für die Einzel reicht es zumindest in der Vorrunde noch nicht», bedauert er. «Jetzt ist es umso wichtiger, dass Oliver Schmid vom TC Wallisellen zu uns gekommen ist, er kann mich gut ersetzen.»

Da davon abgesehen das komplette Team, das im Vorjahr erstmals in der Klubgeschichte in die NLC-Aufstiegsrunde eingezogen war, mitsamt dem deutschen Spitzenspieler Florian Lemke unverändert blieb, blickt der Opfiker Captain der neuen Spielzeit optimistisch entgegen: «Wir sind alle ein Jahr erfahrener und auch besser geworden.»

Im Herbst und Winter trainierten die Opfiker unter der Leitung der Nummer 2, Holger Schäfers, jeweils einmal Tennis sowie Athletik gemeinsam, im März nutzten sie das gute Wetter bereits zum Freiluft-Tennisspiel – und im abschliessenden Trainingswochenende feilten sie zuletzt auf Mallorca bei besten Bedingungen an der Startform. Zusätzlich könnten auch sie von einer günstigen Auslosung profitieren: Zum Auftakt empfangen sie am Sonntag um 10.30 Uhr Ascona, darauf folgen Auswärtsspiele in Arlesheim und Zug. «Die Chancen, dass wir danach in der Abstiegs- oder der ersten Aufstiegsrunde zu Hause antreten können, sind sehr gross», schätzt Anliker. Ascona und Zug stuft er als sehr stark ein: «Gegen sie müssen wir um jedes Pünktchen kämpfen. Arlesheim ist als Aufsteiger der Gegner, den wir schlagen müssen.» (Zürcher Unterländer)