Unterländer zählen auf Heimvorteil

Die Unterländer Schwinger ha-ben am kommenden Sonntag die seltene Gelegenheit, vor heimischem Publikum in Weiach einen Kranz gewinnen zu können. Das letzte Mal war dies 2011 der Fall, als das Kantonalschwingfest vom Schwingklub Zürcher Unterland in Hochfelden organisiert wurde.

Diesen Heimvorteil will auch der bereits 41-jährige Hochfelder Stefan Bickel vermutlich ein letztes Mal nutzen. 2014 hat er sich den letzten von drei Kränzen an einem Kantonalschwingfest erkämpft. Seine gute Form hat er dieses Jahr mit bereits zwei Auszeichnungen unter Beweis gestellt. Bickel steht auch als Bauchef des Grossanlasses im Einsatz und amtet zugleich als technischer Leiter des Schwingklubs Zürcher Unterland.

Belastbarer Stefan Bickel

Die Mehrfachbelastung ist dem gelernten Zimmermann aber kaum anzumerken und obwohl seine Mannschaft infolge Verletzungen nur aus sechs Schwingern besteht, ist Bickel zuversichtlich, dass es einem von ihnen zum Kranz reichen wird. Die grössten Hoffnungen ruhen auf seinem 19-jährigen Sohn Roman, der sich nach einem Kreuzbandriss im letzten Herbst gut erholt hat. Obwohl er zurzeit die Rekruten-schule absolviert und dadurch kaum zum Trainieren kommt, konnte Roman Bickel vor zwei Wochen auf dem Eschenberg bei Winterthur gut mit der Konkurrenz mithalten. Im Weiteren zählt auch der Oberglatter Gian-Luca Candrian zu den Kranzanwärtern. In den drei Jahren, die er bereits bei den Aktiven mitschwingt, hat Candrian das begehrte Eichenlaub bereits mehrmals nur um Haaresbreite verpasst. Raphael Kiener aus Schöfflisdorf, Dominick Läng aus Oberglatt und Marc Sieber aus Rüdlingen haben sich die Qualifikation für den Ausstich zum Ziel gesetzt. Der 20-jährige Schöfflisdorfer Tobias Kiener, der momentan die Rekrutenschule absolviert, kann wegen eines Leistenbruchs nicht mitmachen.

Hochkarätige Gäste

Gemeldet sind insgesamt 170 Schwinger aus den Nordost-schweizer Kantonen Appenzell, Glarus, Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau und Zürich sowie Gäste aus den Schwingklubs Zurzach und Biel. Ein Schwingerkönig ist zwar unter den Namen nicht auszumachen, aber mit dem St. Galler Daniel Bösch, dem Thurgauer Stefan Burkhalter und sieben weiteren eidgenössischen Kranzschwingern ist hochkarätige Schwingerkost garantiert.

Von den Zürchern werden der Oberländer Fabian Kindlimann und Andreas Gwerder vom Schwingklub Zürichsee linkes Ufer am ehesten ein Wort um den Tagessieg mitreden können. Die Wettkämpfe beginnen am Sonntag um 8.30 Uhr und finden ihren Höhepunkt etwa um 16.30 Uhr mit dem Schlussgang, der zwischen den zwei punkthöchsten Athleten ausgetragen wird. (Zürcher Unterländer)