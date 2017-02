Unterland-Männer schaffen Wende

Nach ihrem 3:2-Auswärtssieg bei Lutry-Lavaux, ihrem einstigen Rivalen aus gemeinsamen NLA-Jahren, war Züri Unterlands Männern die Erschöpfung deutlich anzusehen: Nach zwei Stunden harten Kampfs war nicht mehr viel Energie übrig. Aber die Mühen hatten sich gelohnt. Nach einem 0:2-Satzrückstand steckten die Unterländer nicht auf und wendeten die Partie noch zu ihren Gunsten.Lutry-Lavaux erwies sich einmal mehr als harter und vor allem heimstarker Widersacher. Mit Romain Vadeleux verfügen die Waadtländer über einen hochkarätigen und erfahrenen ehemaligen NLA-Spieler, den die Gäste kaum zu kontrollieren vermochten. Auch die beiden physisch starken Mittelblocker machten ihren Unterländer Gegenspielern David Schlatter und Fabian Bigger das Leben schwer. Doch nicht nur sie, sondern alle Gäste bekundeten in den ersten beiden Sätzen grosse Mühe, sich gegen Lutry-Lavaux’ Block durchzusetzen.

Nach dem 0:2-Rückstand nach Sätzen versuchten die Unterländer, ihr Spiel umzustellen, variabler und schneller zu agieren. Passeur Fabian Perler setzte das so gekonnt um, dass die Gäste Lutry-Lauvaux’ Block nun auseinanderzogen. Vor allem Manuel Gahr und Ernesto Navarro Alderete punkteten in dieser Phase häufig. Zusätzlich führten einige erfolgreiche Verteidigungsaktionen zu einem Vorsprung für Züri Unterland.

Der Captain nimmt Mass

Nach dem 25:23-Gewinn des dritten Satzes geriet das Team von Gilman Angel Cao Herrera zu Beginn des vierten Durchgangs ins Hintertreffen. Doch der Trainer reagierte und brachte mit dem Verteidigungsspezialisten Stefan Sommer einen frischen Spieler aufs Feld. Der Wechsel brachte den gewünschten Erfolg: Sommer überzeugte und verlieh seinen Mitspielern neuen Schwung, sodass der Satz mit 25:21 an sie ging.

Im alles entscheidenden fünften Satz lag Lutry-Lavaux zunächst knapp in Führung. Dann aber schnappte sich Unterland-Captain Raphael Licka den Ball und sorgte mit einer starken Sprungaufschlagserie für einen klaren Vorsprung. Diesen gaben die Gäste nicht mehr her und verwandelten schliesslich den Matchball zum 15:10 und viel umjubelten Sieg. Mittelblocker und Sportmanager Fabian Bigger kommentierte: «So macht das Spielen Spass. Heute hat das ausgeglichenere und variablere Team gewonnen, obwohl Lutry teilweise die besseren Einzelspieler hat.»

Frauen für einmal inkonstant

Züri Unterlands Frauen, die sich schon am Wochenende zuvor den 1. Platz nach der Qualifikation in der 1. Liga, Gruppe D, gesichert hatten, holten aus den zwei Partien ihrer Doppelrunde lediglich zwei von sechs möglichen Punkten. Gegen das als Tabellenletzter angetretene Wetzikon gewannen die Unterländerinnen zu Hause knapp 3:2, tags darauf kassierten sie mit dem 0:3 bei Andwil-Arnegg ihre zweite Saisonniederlage in der Meisterschaft.

Gegen die abstiegsgefährdeten Wetzikerinnen entschied Züri Unterland trotz einer kurzen Schwächephase den ersten Satz mit 25:16 für sich. Nach dem ­Seitenwechsel agierten die Gastgeberinnen dann aber so un­konstant, dass sie mit 23:25 den Satzausgleich hinnehmen mussten. Der dritte Satz ging ­wieder klar an die Favoritinnen. Doch im vierten Durchgang bekundeten die Unterländerinnen auf einmal grosse Mühe in der Annahme. Daher bekamen die Passeu­rinnen Eliane Häring und Isa­belle Stalder grosse Mühe, das Angriffsspiel aufzubauen. Mit dem Resultat, dass der Satz mit 25:18 an die Gäste ging, die sich damit einen wichtigen Punkt im Kampf um den Ligaerhalt ­sicherten. Erst im Entscheidungssatz spielten die Unterländerinnen wieder voll auf und sicherten sich trotz des anfäng­lichem Rückstands mit 15:12 den Sieg.

Am Tag darauf rannte Züri Unterland im Auswärtsspiel bei Andwil-Arnegg von Anfang an einem Rückstand hinterher. Die Gäste kämpften zwar, mussten aber bald mit 16:25 den Verlust des Startsatzes hinnehmen. Da ihnen auch im zweiten und dritten Satz keine Steigerung gelang, kassierten die Leaderinnen beim Tabellensechsten in nur einer Stunde Spielzeit eine vor allem in dieser Höhe überraschende 0:3-Niederlage. Zu unpräzise agierten sie in der Annahme, zu viele Eigenfehler prägten ihr Spiel, um die Gegnerinnen aus dem Konzept zu bringen. Im Hinblick auf die Aufstiegsspiele zur NLB ist eine Steigerung nötig. (Zürcher Unterländer)