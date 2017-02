Viel Lob für Parcoursbauer Guido Balsiger am CSI Zürich

Für den Unterländer ging damit ein lange gehegter und grosser Wunsch in Erfüllung. Auf Empfehlung der neuen CSI-Zürich-Sportchefin Steffi Theiler bekam Guido Balsiger die ehrenvolle Aufgabe, die Parcours für die Welt­elite der Springreiter zu stellen. Steffi Theiler kennt Guido Bal­siger schon lange und hat seine Reit- wie auch Parcoursbaulaufbahn über Jahre mitverfolgt. Sie absolvierte als Springreiterin schon viele seiner Aufgaben.

Balsiger ist nicht nur Parcoursbauer, Reiter und Reitlehrer, sondern konzipiert und baut aus Spass auch Hindernismaterial, das er in seinen Parcours einsetzt. Für ein paar eigene Hindernisse hat er sich auch in Zürich entschieden.

Anspruchsvolle Stellung

Der Parcoursbauer nimmt an einem Turnier eine anspruchsvolle Stellung ein. Die Spring­prüfungen müssen attrak­tiv, ab­wechs­lungsreich sowie schwierig, und gleichzeitig fair für Pferd und Reiter sein. In der CSI-Hauptprüfung vom Freitag gab eine schwarze Planke die meisten Fehler. «Die Herausforderung steckte eher in der Distanz vom Oxer auf den Plankensteil», erklärte Balsiger, der im Nach­hin­ein den Abstand zwischen den Hindernissen um 20 cm enger ­gemacht hätte. Martin Fuchs, am Freitagabend umjubelter Sieger im Grand Prix beim CSI Zürich, meinte zum Parcours: «Beim Abschrei­ten dachte ich, dass die Aufgabe zu leicht sei. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es etwas Verrücktes ist.» Kritische Worte fand der Gewinner keine, auch wenn nur sechs Paare im Grundparcours fehlerfrei blieben.

Auch Pius Schwizer, der beste Reiter des Turniers, fand nur ­lobende Worte für Balsiger: ­«Alle Parcours waren super. ­Guido baut mit Kopf und hat gleichzeitig das richtige Gespür für Reiter und Pferd. Er holt sich auch Feedback bei uns Reitern ein und wird dadurch ­immer besser.»

Glanzpunkt in der Classic

Bei der mit 245 000 Franken dotierten Hauptprüfung vom Sonntag ging alles gut auf. Neun Paare lieferten ein spannendes Stechen ab. «Über die Hälfte der Reiter holten nur vier Straf­punkte. Das war das Beste für mich», gestand Balsiger, der sich trotz des grossen Lobes, das ihm an der Pressekonferenz von den Erstklas­sierten zu teil wurde, gewohnt zurück­haltend verhielt. «Toll hingekriegt», äusserte sich der Zweitplatzierte Max Kühner aus Öster­reich. Zu seiner hervor­ragenden Leistung gratulierte auch Paul Estermann, der auf Rang 6 der beste Schweizer war.

Ob Guido Balsiger auch nächstes Jahr Chef-Parcoursbauer im Hallenstadion sein wird, liess OK-Präsident Urs Theiler trotz der hohen Zufriedenheit ­offen. Es wurde abgemacht, dass es einmal für ein Jahr ist. Die nächste Parcoursbauaufgabe für Balsiger steht ab Mitte Februar an einem nationalen Turnier in Erlen an. (Zürcher Unterländer)