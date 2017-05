Viele einheimische Favoritinnen

Mitmischen will übermorgen Sonntag auch ­Astrid Wullschleger aus Dielsdorf, die als bisher erfolgreichste Profi-Rennreiterin der Saison zum Saisonauftakt auf ihrer Heimbahn dreimal in den Rennsattel steigt. «Jockey zu werden, war schon als Kind mein Traumberuf», erklärt die 31-Jährige wäh­rend des Ausmistens im Stall ihrer vier Jahre älteren Schwester Flurina. Seit dem vergangenen Herbst betreiben die beiden Frauen gemeinsam den Rennstall mit sieben Vollblütern, die verschiedenen Besitzern gehören.

Beide hatten nach ihrem Wegzug aus dem Bündnerland eine Lehre als Rennreiterin in Dielsdorf absolviert. Während Flu­rina Wullschleger sich nach 22 Siegesritten mittlerweile auf die Auf­gabe als Berufstrainerin konzentriert, setzt ihre jüngere Schwester Astrid mit 67 Siegen weiterhin auf das Rennreiten. Sie betont: «Das Zusammenspiel von Pferd und Reiterin ist faszinierend. Beson­ders schön ist es, ein Pferd im Training auf ein Rennen vorzubereiten und dann gemeinsam zu gewinnen.»

Training mit Bauchgefühl

Am Ostermontag durfte ­Astrid Wull­schleger in Fehraltorf im Sat­tel von Ro­sette De­lize zuletzt das Hochgefühl des Sieges auskosten. Betreut wird die fünfjährige Stute von ihrer Schwester Flu­rina, die sich in der Arbeit mit ihren Schützlingen auf «ihr Bauchgefühl» verlässt, wie sie verrät. Im Grand Prix des Rennvereins Zürich steigt Astrid Wullschleger in den Sattel von Runaway, der neu von Flu­rina betreut wird. Da sich der zehnjährige Hengst erst seit einer Woche bei ihr trainiert, wagt die Trainerin keine Prognose. ­

Astrid Wullschleger reitet zudem regel­mässig im frühen Morgentraining bei Chantal Zollet. Am Sonntag steigt sie für die Höremer Traine­rin in den Sattel von Just Brillant. Mit dem Wallach gewann sie heuer bereits in ­Avenches und gilt nun auch im ZKB-Preis, dem zweiten Flachrennen des Tages über 1800 Meter, als Favoritin. In dieser Prüfung für Inländerpferde laufen für Trainerin Karin Suter aus Steinmaur mit Swingking, ­Amazing Fighter und Erato gleich drei ihrer sieben Starter.

Die vierjährige Fuchs­stute Pearl wiederum, die ebenfalls bei Chantal Zollet trainiert, bestreitet unter Wullschleger mit dem Flachrennen zum Abschluss des Tages über 2300 Meter, erst ihr zweites Rennen.

Gleich mit elf Pferden und in allen vier Hauptprüfungen ist der Trainer Andreas Schärer aus Niederhasli in Dielsdorf vertreten.

Schärers Kavallerie rückt an

In das Jagdrennen um den 102. GP der Stadt Zürich, das Hauptereignis des Tages, gehen Andreas Schärers mehrfache Hindernissieger Bebel, Billy Fly und Butsala mit den grössten Siegchancen. Ihren Grossangriff könnte Bingless aus dem Stall der Stadlerin Claudia Schorno abwehren. Der neunjährige Wallach startet als frischgebackener Sieger.

Im GP des Rennvereins Zürich sind Schärers Schützling Le Colonel und sein Stallgefährte Nightdance Paolo die klaren Favoriten. Im Meilenrennen ist es die Stute Ma Petite Folie, die einmalige Saisonsiegerin in Avenches, die Schärers Stalljockey Clément Lheureux zum Sieg pilotieren soll. Der französische Jockey mit Wahlheimat Dielsdorf bestreitet am Sonntag insgesamt sechs ­Ren­nen und trifft dabei dreimal auf ­Astrid Wullschleger. Packende Duelle sind programmiert.

Im Hauptereignis für dreijährige Vollblüter müssen die beiden Schärer-Pferde Cornell Cot­tage und Turfprinz viel Einsatz zeigen, wenn sie die als Siegerin prognostizierte Stute Sailana bezwin­gen wollen. Mit der siebenjährigen Stute Adelina stellt Pepi Stadelmann die Favoritin im Rennen der jungen Reiter. Der Trainer aus Nieder­hasli sattelt am Sonntag um 13 Uhr im ersten Rennen für sieglose Vollblüter mit Matthioli und Byron de Valcour zwei seiner fünf Starter.

