Vielfältig auf dem Weg nach oben

Seit das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Rande der Sommerspiele von Rio de Janeiro 2016 verkündet hat, an den Spielen in Tokio 2020 Sportklettern ins offizielle Programm aufzunehmen, befindet sich die Sportart im Umbruch. «Auch in der Schweiz hat das einen zusätzlichen Schub ausgelöst», schildert Andrea Kümin, «der Verband hat zusätzliche Mittel bekommen, vor allem für die Trainer, und ist daran, neue Strukturen aufzubauen, mit Hallen für Stützpunkttrainings und mehr gemeinsamen Trainings des Nationalkaders.»Darüber hinaus, schätzt die Winklerin, könnte der Entscheid die ganze Sportart durcheinanderwirbeln.

Denn an der Olympiapremiere in Tokio kommt es auf die Vielseitigkeit an: Medaillen und Diplome wird es ausschliesslich in einem Kombinationswettbewerb aus den drei Disziplinen Bouldern, Lead- und Speedklettern zu gewinnen geben. «Praktisch niemand ist in allen drei Disziplinen stark: Viele gute Leadkletterinnen schaffen es beim Bouldern nicht einmal in die Halbfinals der besten 20 – und umgekehrt. Und Speedklettern trainieren die meisten erst gar nicht.» Ein Grund für Ersteres sind die unterschiedlichen Anforderungen.

Viele müssen sich umstellen

So gilt es beim Leadklettern, am Seil gesichert, lange Routen zu meistern, die auf bis zu 20 Meter Höhe führen. «Das erfordert viel Kraftausdauer, vor allem in den Unterarmen», erklärt Andrea Kümin. «Dafür sind die einzelnen Züge, die Bewegungen von Griff zu Griff, einfacher als beim Bouldern.» Beim Bouldern, dem Klettern in Absprunghöhe ohne Seil, ist dagegen weniger Kraftaus­dauer gefragt, dafür umso mehr Maximalkraft. Die Routen, beim Bouldern Probleme genannt, sind mit vier bis acht Zügen sehr kurz. «Dafür muss man aber enorm viel Kraft auf einmal mobilisieren, um überhaupt einen Zug klettern zu können», führt die 19-Jährige aus.

Die standardisierte Speed-Route stelle im Vergleich zu den Lead-Routen und Boulder-Problemen weitaus niedrigere Anforderungen. «Da geht es ausschliesslich um die Geschwindigkeit. Mit viel Übung laufen die Bewegungen mit der Zeit völlig automatisch ab – und man muss sich nichts mehr überlegen, ähnlich wie bei einem 100-Meter-Sprint in der Leichtathletik.» Da die Unterschiede zu den anderen beiden Sparten so gross sind, gibt es praktisch keine Leadkletterer und Boulderer, die Speedklettern betreiben – und umgekehrt.

Weil aber an der Olympiapremiere in Tokio 2020 ohne Vielseitigkeit kein Weg aufs Podest führen wird, müssen sich einige der weltbesten Kletterer umstellen und ihre Aversion gegen Speedklettern überwinden, wenn sie vorne dabei sein wollen.

«Alles gerne gemacht»

Andrea Kümin indes dürfte der Entscheid des IOC, auf die Kombination zu setzen, zum Vorteil gereichen. «Für mich ist das sehr positiv», sagt sie denn auch, «meine Stärke ist die Vielseitigkeit.» Das zeigt allein schon die Erfolgsbilanz der vergangenen Saison. In ihrem letzten Nachwuchsjahr gewann die Winklerin in der Kombinationswertung der EM der unter 20-Jährigen im ­österreichischen Mitterdorf die Goldmedaille und an der Jugend-WM in Guangzhou (China) Silber. «Ich habe jedes Jahr mindestens einen Monat lang Speed trainiert, weil die Speed-Schweizer-Meisterschaften immer einer von drei Zielwettkämpfen pro Saison waren, als ich noch zu jung war, um international zu starten», verrät sie. «Ausserdem habe ich immer alle drei Disziplinen gerne gemacht.»

Zum Saisonauftakt steht am Heimweltcup in Meiringen, ebenso wie in den Wochen danach, erst mal das Bouldern auf dem Programm. Die fünf Monate nach der Nachwuchs-WM in China nutzte Andrea Kümin zur gezielten Saisonvorbereitung. Obwohl sie ihr Trainingslager in Frankreich wegen einer Virus­erkrankung vorzeitig abbrechen musste und Letztere ihr auch danach noch zu schaffen machte, fühlt sie sich mittlerweile gesund – und sehr gut in Form. An Vorbereitungswettkämpfen im englischen Sheffield sowie in Pfungstadt (D) erreichte sie inmitten hochkarätiger internationaler Konkurrenz mit zahlreichen Weltcupathletinnen die Ränge 10 und 12, beides im Bouldern, wohlgemerkt.

Vor dem Sprung vom Juniorinnen- in den Elitebereich ist ihr keinesfalls bange. «Immer wieder einmal landet eine Juniorin im Weltcup weit vorne, ich selbst bin ja auch schon ab und zu in einen Halbfinal eingezogen», sagt Kümin, die ihr Weltcupdebüt bereits 2012 gab. Den Einzug in die Vorschlussrunde möchte sie in ihrem ersten Jahr, in dem sie nicht mehr an Nachwuchstitelkämpfen startberechtigt ist, nun regelmässig schaffen. «Wenn mir das gelingt, ist es schon sehr gut», gibt sie zu bedenken, «die Leistungsdichte ist sehr hoch, darum spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle.» Beispielsweise müsse die Tagesform stimmen, die Route ihr gut liegen. Und: «Die Weltbesten sind alle ähnlich fit und technisch gut, darum kommt es auch sehr stark auf das Mentale an.» Ihr selbst gelinge es in der Regel sehr gut, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Grosse Freude aufs Studium

Die Faszination, die sie für die mentale Komponente im Leistungssport entwickelt hat, beeinflusste Andrea Kümins Studienwahl. Nach einem Zwischenjahr, das sie auf ihre Matur an der Kanti Bülach im Frühjahr 2016 folgen liess, wird sie darum im kommenden Herbstsemester ein Psychologiestudium an der Fernuni Schweiz beginnen. «Im Hinblick auf Olympia 2020 möchte ich mich in den nächsten Jahren voll auf den Sport konzentrieren können», sagt Kümin dazu. Ein Studium an einer normalen Uni komme für sie daher vorderhand nicht infrage. Auf das Studium freue sie sich aber «extrem», kommt die Antwort auf die entsprechende Frage während des Interviews in einem Bülacher Café wie auf Knopfdruck, «ein Jahr dem Sport zu widmen, hat sehr gut getan, aber nur schon als Ausgleich für den Kopf bin ich froh, bald wieder etwas Neues zu lernen.»

Dazu kommt, dass selbst die Weltbesten ihres Sports allenfalls während der aktiven Zeit vom Sportklettern leben könnten. Daran dürfte auch die Aufwertung zur olympischen Disziplin so schnell nichts ändern. So verfügt Kümin bis heute lediglich über Sponsoren, die ihr Sportmaterial stellen. In ihrer ersten Elite-Saison wird Kümin aber nicht etwa aus Mangel an finanziellen Ressourden nur zu einem Teil der Weltcup-Stationen reisen.

«Das komplette Weltcup-Programm absolvieren nur die Allerbesten, die eine Chance auf den Gesamtsieg haben», verrät Kümin, «mehr Wettkämpfe bedeutet auch mehr Reisen, mehr Pausen- und Erholungszeiten. Ich möchte aber physisch noch viele Fortschritte machen, dazu muss ich auf ein gewisses Trainingspensum kommen.» Drei Boulder-Weltcups in China und Japan stehen dennoch für Ende April/Anfang Mai bereits fest in ihrer Jahresplanung – ehe mit den Europameisterschaften im Lead- und Speedklettern im italienischen Campitello vom 30. Juni/1. Juli sowie jener im Bouldern in München vom 18./19. August die Saison-Höhepunkte anstehen. Die Chancen, sich dafür zu qualifizieren, schätzt die Winklerin als sehr gut ein. Ihrer Vielseitigkeit sei dank. (Zürcher Unterländer)