«Wir hatten Mühe mit der Bahn»

Der mit Medaillenambitionen angetretene Rico Peter beendete die Titelkämpfe in Königssee mit dem Vierer als 15. Debütant Clemens Bracher mit dem Höremer Marco Dörig im Schlitten verpasste als 22. den vierten Durchgang.

Marco Dörig, Sie haben zum ersten Mal an einer Viererbob-Weltmeisterschaft teilgenommen. Welche Erfahrung haben Sie dabei gemacht?

Es war turbulent, wie ich es mir kaum vorstellen konnte.

Weshalb?

Nach dem 12. Rang bei Weltcupdebüt in Innsbruck fuhr unser eingespieltes Team mit Pilot Clemens Bracher, Alain Knuser, Michael Kuonen und mir mit grosser Motivation nach Königssee, um die Nomination als zweiten Schweizer Schlitten zu bestätigen. Weil der Nummer 1 mit Pilot Rico Peter ein Anschieber verletzungsbedingt ausgefallen war, verordnete Swiss Sliding, dass Michael Kuonen, unser stärkster Mann, in dessen Team umsteigen musste. Wir bekamen von ihm Bor van der Zijrde.

Was bedeutete dies?

Zuerst waren wir konsterniert, weil wir als eingespieltes Team schon über ein Jahr lang auf dieses Ziel hin trainiert haben, um möglichst schnelle Startzeiten zu erreichen. Nachdem sich der Ärger gelegt hatte, sagten wir uns: Also dann machen wir mit dem neuen Mann das Beste daraus.

Und hat es geklappt?

Es war klar, dass die Abstimmung ohne Training nicht optimal war, aber wir erreichten mit Bor van der Zijrde gute Startzeiten (4,88 Sekunden) mit Abständen von Hundertstelsekunden zu 15 anderen Teams. Die geringen Abstände liessen uns auf einen Platz unter den ersten 20 von 34 Teams hoffen. Leider schafften wir das nicht.

Aus welchem Grund?

Wie Rico Peter hatte auch Clemens Bracher Mühe mit der nur 1244 m langen, schnellen Bahn, auf der sich die deutschen Teams gut vorbereiten konnten.

Wie geht es weiter?

Trotz diesem Rückschlag hat unser Team in diesem Jahr grosse Fortschritte gemacht. Wir fliegen jetzt zu Trainings in Lake City und nach Whistler. Unser nächstes grosses Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang. (zuonline.ch)