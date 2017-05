Zum Abschied Silber und Applaus

Der knappen 4:6-Niederlage vom Samstag in eigener Halle folgte ein 1:6 tags darauf in der Äbtestadt. «Die Wiler haben heute alle noch ein bisschen stärker gespielt als gestern – auswärts bei uns zu gewinnen, war für sie wohl die höhere Hürde», kommentierte Klotens Captain Denis Bernhard die ungleich klarere Niederlage im zweiten Spiel der Best-of-3-Playoff-Finalserie gegen den alten und neuen Schweizer Meister Wil SG. Tatsächlich hatten die Klotener den Gästen beim 4:6 zum Auftakt der Serie alles abverlangt. Die St. Galler waren in Bestbesetzung mit den drei aus Lettland, Grossbritannien und Schweden eingeflogenen Top-Cracks Matiss Burgis, Andrew Rushton und Fredrik Möller angetreten.

Zwar misslang den Flughafenstädtern vor der Rekordkulisse von über 100 Zuschauern, die mit Sprechchören, kräftigem Applaus und Anfeuerungsrufen in den Pausen zwischen den Ballwechseln für eine im Schweizer Tischtennis ungewöhnlich intensive Stimmung sorgten, der Auftakt gründlich. Nach der ersten Einzelrunde lagen Captain Denis Bernhard und seine beiden ungarischen Mitspieler Daniel Zwickl und David Zombori bereits 0:3 im Hintertreffen. Doch so einfach gaben sie sich nicht geschlagen. Im zweiten Durchgang fanden Zwickl und Zombori gegen Rushton und Möller jeweils nach verlorenem Startsatz besser ins Spiel und setzten sich durch.

Bernhard nahe am Exploit

Von den Erfolgen seiner Mitspieler, die Kloten auf 2:3 heranbrachten, förmlich beflügelt, gewann Denis Bernhard gegen Matiss Burgis den ersten Satz mit 11:9. Die ehemalige Nummer 100 der Weltrangliste wirkte nervös, griff – häufiger als erlaubt – zum Handtuch und nahm sich aufreizend lange Denkpausen. Der junge Klotener Captain liess sich von alledem nicht aus dem Konzept bringen und drehte weiter auf. Nach dem verlorenen zweiten Satz hatte Bernhard in Satz 3 beim Stand von 10:9 und 11:10 jeweils einen Satzball – konnte beide aber nicht nutzen, verlor diesen und den anschliessenden vierten Satz.

Nach ähnlichem Muster verlief auch Denis Bernhards drittes Einzel gegen Andrew Rushton, wenn auch mit dem feinen Unterschied, dass Wils Engländer im Gegensatz zu seinem Mitspieler Matiss Burgis stets tadellos fair agierte. Erneut gewann der Lokalmatador aus Rorbas den Startsatz und kam im dritten Satz zu zwei Satzbällen – vergab sie und verlor hernach. «Die vielen Fans in der Halle haben mich mega gepusht, so eine Atmosphäre habe ich noch nie erlebt und werde ich wohl nie vergessen», schilderte Bernhard, «ich habe so gut gespielt, wie ich es kann. Trotzdem ist es natürlich bitter, die Chancen nicht zu nützen und am Ende mit leeren Händen dazustehen.» Das galt nicht nur für Bernhards Einzel, sondern für das gesamte Klotener Team.

Von begeisterten Tischtennis-Fans aus der gesamten Region Zürich angefeuert, zeigten Daniel Zwickl und David Zombori im Doppel grossartigen Kampfgeist und wendeten die hochklassige Partie trotz eines 0:2-Satzrückstands nach zahlreichen spektakulären Ballwechseln noch zu ihren Gunsten. So ging es mit dem Gesamtskore von 3:4 in den Schlussdurchgang. Nachdem Zwickl gegen Fredrik Möller 3:1 gewonnen und Bernhard gegen Rushton 1:3 verloren hatte, kam es beim Stand von 4:5 zum entscheidenden Schlusseinzel.

Rekordverdächtige Spieldauer

David Zombori, von Rückenschmerzen geplagt, gab gegen Matiss Burgis noch einmal alles, unterlag nach einer phasenweise begeisternden, nervenaufreibenden Partie aber im fünften Satz. Nach rekordverdächtigen viereinhalb Stunden Spielzeit standen die Flughafenstädter somit als 4:6-Verlierer fest. «Ausgerechnet in diesem Final bin ich zum ersten Mal in meiner Tischtennis-Karriere verletzt gewesen», bedauerte Zombori.

Spitzenspieler Daniel Zwickl analysierte sachlich: «Wir müssen heute gar nicht enttäuscht sein. Wir haben alle gut gespielt, aber Wil ist insgesamt ein Stück stärker.» Der 0:3-Rückstand zu Beginn der Partie habe sich als zu grosse Hypothek erwiesen, befand er und blickte voraus: «Morgen in Wil wird es sehr schwer für uns.» Damit sollte der langjährige ungarische Nationalspieler recht behalten, gewann er doch beim 1:6 als Einziger sein Einzel.

So mussten sich Zombori und Zwickl nach ihrer letzten Partie für Kloten die Silbermedaille umhängen lassen. «Ich habe die Zeit mit ihnen sehr genossen, sie sind beide super Sportsleute und haben mir immer wertvolle Tipps gegeben», sagte Denis Bernhard. In der nächsten Saison wird der Captain zusammen mit Andrin Melliger und Neuzuzug Elia Schmid ein junges, rein schweizerisches Team bilden (Ausgabe vom 13. April). (Zürcher Unterländer)