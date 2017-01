Trio kommt gut über die Runden

Als Mauro Schmid am Samstagmorgen ins WM-Rennen startete, war die Strecke nach einem kurzen Regenguss noch total vereist. Die wenigsten Fahrer kamen deshalb ungeschoren über den Rundkurs. Auch Schmid stürzte gleich in der Startrunde nicht weniger als dreimal zu Boden. Diese Zwischenfälle nagten am Selbstvertrauen des 18-jährigen Sünikers. Er ging in der Folge vorsichtig ans Werk. So wählte Schmid im Steilhang vor dem letzten Aufstieg zum Ziel die sichere Variante und ging einen Teil zu Fuss.

Nicht so ein Trio aus Gross­britannien, das gleich den ganzen Medaillensatz einheimste und mit Thomas Pidcock den Weltmeister stellte. Auf den undankbaren 4. Rang fuhr als erster Nichtbrite Schweizer Meister ­Loris Rouillier. Aufgrund seiner Stürze konnte Schmid nie in den Kampf um die Spitzenplätze eingreifen, schaffte als Zwölfter aber am Ende doch ein gutes Resultat.

Glitschig statt eisig

Tags darauf wagten sich dann die U23-Fahrer auf die Strecke. Der Parcours war zwar nicht mehr vereist, einfacher wurde das Rennen trotzdem nicht. Nun präsentierte sich die Strecke nämlich glitschig, und an Orten, wo am Samstag noch gefahren werden konnte, war am Sonntag Fussmarsch angesagt. Auch die Defekte häuften sich. Der Steinmaurer U23-Fahrer Johan Jacobs beklagte einen Reifenschaden, der Oberweninger Timon Rüegg musste gleich zwei solche Malheurs in Kauf nehmen. Mit dem 21. Schlussrang war Rüegg darum zufrieden. «Nach der Schweizer Meisterschaft konnte ich wegen einer Erkältung einige Tage nicht trainieren. Das hat mich Substanz und wohl auch ­einige WM-Plätze gekostet», berichtete er nach dem Rennen. Als 17. zog sich Johan Jacobs als bester Schweizer bei den U23 ebenfalls gut aus der Affäre. Auch er war mit dem Rennausgang zufrieden: «Einfach war es auf diesem technischen Parcours nicht. Mit nur einem Defekt bin ich doch ganz gut über die Runden gekommen.» Während Jacobs in Belgien nun die letzten Querrennen der Saison 2016/17 bestreiten wird, fliegt Rüegg für einen Monat nach Südafrika, um sich dort auf die Sommersaison 2017 bei den Mountainbikern vorzubereiten. (Zürcher Unterländer)