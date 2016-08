Alex Rins erlitt Schlüsselbeinbruch

Das ist ein grosser Rückschlag für den 20-jährigen Spanier im Kampf um den WM-Titel der Moto2-Kategorie. Am vergangenen Sonntag hatte der WM-Zweite mit Rang 2 in Brünn den Rückstand auf WM-Leader Johann Zarco auf 19 Punkte verkürzt.

Rins, der 2017 als Suzuki-Werksfahrer in die Königsklasse aufsteigt, wurde am Donnerstag in Barcelona operiert und hofft - wie auch der in Brünn schwer gestürzte Schweizer Tom Lüthi - am übernächsten Wochenende den Grand Prix von Grossbritannien in Silverstone bestreiten zu können.

(sda)