BVB-Teambus bei Anfahrt zum Stadion beschädigt

Der Zwischenfall ereignete sich kurz nach der Abfahrt des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund vom Hotel zum Stadion. Der BVB-Bus wurde nach Angaben des Klubs an zwei Stellen beschädigt. "Bombenexplosion am Mannschaftsbus. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion", twitterte der BVB.

Eine Person wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut "Bild" soll es sich dabei um Innenverteidiger Marc Bartra handeln. Die örtliche Polizei schrieb auf Twitter von einer "Explosion".

Die Dortmunder bestreiten am Dienstagabend das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Monaco. Genauere Details lagen rund eine Stunde vor Beginn der Partie noch nicht vor.

(sda)