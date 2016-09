Basel bei Arsenal chancenlos

Mit dem Auftritt in der ersten Halbzeit knüpften die Londoner nahtlos an den überzeugenden 3:0-Heimerfolg vom letzten Samstag gegen Stadtrivale Chelsea an.

Mit Doppeltorschütze Theo Walcott und Assistgeber Alexis Sanchez taten sich zwei Protagonisten aus dem Ensemble von Arsène Wenger besonders hervor. Beim 1:0 nach nicht einmal sieben Minuten köpfelte der englische Internationale nach einer Flanke von Sanchez ziemlich unbedrängt ein; dem zweiten Treffer nach 26 Minuten ging ein Doppelpass mit dem Chilenen voraus.

Sanchez blieb auch danach ein ständiger Gefahrenherd für die Basler, die sich wiederholt bei Goalie Tomas Vaclik bedanken konnten, nicht mehr Gegentreffer eingefangen zu haben. Alleine von der 34. bis zur 38. Minute parierte der Tscheche zweimal gegen Sanchez und einmal gegen Hector Bellerin in extremis.

Auch nach dem Seitenwechsel bekamen die 59 993 Zuschauer Einbahnfussball zu sehen. Trotz klarem Chancenplus brachte Arsenal, bei dem Granit Xhaka im Duell mit seinem Ex-Klub zu seinem dritten Einsatz von Beginn Weg kam, keinen weiteren Treffer mehr zustande.

Arsenal - Basel 2:0 (2:0)

Emirates Stadium, London. - 59'993 Zuschauer. - SR Makkelie (NED). - Tore: 7. Walcott (Alexis Sanchez) 1:0. 26. Walcott (Alexis Sanchez) 2:0.

Arsenal: Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal (75. Gibbs); Cazorla, Granit Xhaka; Walcott (70. Oxlade-Chamberlain), Özil, Iwobi (70. Elneny); Alexis Sanchez.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Taulant Xhaka, Balanta, Traoré; Bjarnason (79. Bjarnason), Zuffi (71. Elyounoussi), Fransson; Steffen, Doumbia (57. Sporar).

Bemerkungen: Arsenal ohne Coquelin (verletzt), Giroud (gesperrt), Mertesacker, Ramsey und Welbeck (alle rekonvaleszent), Basel ohne Akanji, Janko (beide rekonvaleszent) und Serey Die (krank). Verwarnungen: 21. Suchy (Foul). 85. Elyounoussi (Foul).

