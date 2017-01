Bencic gibt in Sydney auf

Nach gut einer Stunde Spielzeit und beim Stand von 4:6, 3:2 erklärte Bencic aufgrund von Schmerzen im rechten Fuss Forfait. Ihre gesundheitlichen Probleme scheinen sich auch 2017 fortzusetzen. Allein in der vergangenen Saison gab Bencic fünf Begegnungen auf.

Die ehemalige Top-Ten-Spielerin erlitt damit bereits früh in der Saison einen Rückschlag, nachdem Bencic im Lauf der Woche am Hopman Cup in Perth solide Leistungen gezeigt hatte. Ihr nächster geplanter Auftritt ist das Australian Open in Melbourne, wo sie im vergangenen Jahr die Achtelfinals erreichte.

