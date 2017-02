Bencic scheitert auch mit Hingis im Doppel

An der Seite von Martina Hingis unterlag die junge Ostschweizerin dem kanadisch-niederländischen Duo Gabriela Dabrowski/Michaella Krajicek 4:6, 6:4, 3:10.

Bencic und Hingis hatten sich vor allem im Hinblick auf die Fedcup-Begegnung vom 11./12. Februar in Genf gegen Frankreich zusammengetan. Davor hatten die beiden seit Februar 2016 nicht mehr gemeinsam gespielt. Damals besiegten sie im entscheidenden Match im Fedcup gegen Deutschland Anna-Lena Grönefeld und Andrea Petkovic.

Für die Doppelspezialistin Hingis hat das Jahr 2017 schlecht begonnen. Am Australian Open in Melbourne verlor sie zusammen mit der Amerikanerin Coco Vandeweghe in der 2. Runde.

(sda)