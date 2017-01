Cologna zum sechsten Mal auf dem Tour-Podest

Für Cologna ist es an der Tour de Ski der zweite 3. Gesamtrang nach 2010. In den Jahren 2009, 2011 und 2012 lief er als Erster im Ziel auf der Alpe Cermis ein, vor vier Jahren wurde er Zweiter. Mehr als sechs Podestplätze wie nun Cologna (und der diesmal abwesende Petter Northug) erreichte in der Tour-Gesamtwertung noch kein Langläufer.

Ustjugow blieb auf der Schlussetappe im Val di Fiemme ungefährdet und errang den ersten Gesamtsieg an der Tour de Ski - und damit den grössten Erfolg seiner Karriere. Im Ziel betrug seine Marge, die beim Start 1:12 Minuten betragen hatte, 63 Sekunden. Der Russe eroberte das Leadertrikot am ersten Tag, an Silvester im Val Müstair, und verteidigte es während den nachfolgenden sechs Etappen stets erfolgreich.

(sda)