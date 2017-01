Comeback von Vonn schon in Altenmarkt-Zauchensee

"Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich mich darauf freue, wieder auf die Piste zurückzukehren", sagte Lindsey Vonn gegenüber dem TV-Sender Eurosport. "Es waren drei harte Monate, in denen ich über 300 Stunden in der Reha gearbeitet habe."

Lindsey Vonn hatte sich am 10. November bei einem Trainingssturz in Copper Mountain in den USA den rechten Oberarm gebrochen und deshalb eine weitere längere Pause einlegen müssen. Schon die vergangene Saison hatte die 32-Jährige verletzungsbedingt nicht zu Ende fahren können.

Mit Zauchensee hat sich Lindsey Vonn für ihre Rückkehr eine Destination ausgesucht, in der sie in der Vergangenheit schon vier Siege errungen hat.

(sda)