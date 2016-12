Davos siegt, verpasst aber Halbfinals dennoch

Bei Spielmitte durfte der HCD nicht nur auf den Sieg gegen den KHL-Vertreter, sondern auch auf die direkte Halbfinal-Qualifikation und damit einen Ruhetag am Donnerstag hoffen. 15 Sekunden lang führte der HCD 4:1 und damit mit den nötigen Differenz von drei Toren.

Ein Fehler von Enzo Corvi führte aber zum Anschlusstreffer von Dynamo Minsk zum 2:4 (30.) und keine Minute später lag der KHL-Vertreter nur noch 3:4 hinten. Zu Beginn des Schlussdrittels durfte der HCD noch einmal hoffen, als Corvi auf 5:3 erhöhte, der neuerliche Anschlusstreffer von Alexander Pavlovic (48.) entschied aber letztlich das Duell um den Gruppensieg endgültig.

Während sich die Weissrussen den direkten Einzug in dei Halbfinals sicherten, trifft der Gastgeber am Donnerstag in den Viertelfinals auf Jekaterinburg. Im anderen Viertelfinal spielt Hradec Kralove gegen Team Canada.

Dynamo Minsk - Davos 4:5 (1:1, 2:3, 1:1)

6300 Zuschauer (ausverkauft). - SR Leggo/Vinnerborg, Kaderli/Wüst. - Tore: 5. Klinkhammer (Ausschluss Chenkel!) 1:0. 17. Hall (Shore, Ruutu/Ausschluss Chenkel) 1:1. 22. (21:28) Marc Wieser (Schneeberger, Corvi) 1:2. 23. (22:17) Lindgren (Ruutu, Marc Wieser) 1:3. 30. (29:31) Shore (Ledin, Schneeberger/Ausschluss Gotowets) 1:4. 30. (29:46) Karaban 2:4. 31. (30:38) Pawlowitsch (Palushaj, Klinkhammer) 3:4. 42. Corvi 3:5. 48. Pawlowitsch (Klinkhammer/Ausschluss Ambühl) 4:5. - Strafen: je 6mal 2 Minuten.

Dynamo Minsk: Lalande; Korobow, Lisowez; Graborenko, Gotowets; Schinkewitsch, Chenkel; Karaban, Ellison, Klinkhammer; Stas, Stepanow, Pawlowitsch; Komarow, Kowyrschin, Materuchin; Lopatschuk, Wolkow, Kitarow; Drosd, Palushaj.

Davos: Nyffeler; Jung, Kindschi; Heldner, Forster; Schneeberger, Paschoud; Rahimi, Forrer; Marc Wieser, Lindgren, Ruutu; Shore, Hall, Ledin; Sciaroni, Corvi, Dino Wieser; Ambühl, Kousal, Kessler.

Bemerkungen: Davos ohne Egli (verletzt), Van Pottelberghe, Eggenberger, Portmann (alle U20-WM), Walser, Simion, Du Bois, Jäger (alle überzählig), Dynamo Minsk ohne Pettersson (überzählig). 37. Timeout von Dynamo Minsk. 39. Lattenschuss von Shore. 49. Pfostenschuss von Kowyrschin.

Rangliste: 1. Dynamo Minsk 2/3 (11:9). 2. Davos 2/3 (8:8). 3. Team Canada 2/3 (8:10).

(sda)