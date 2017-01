Fast-Stürze der Schweizer Cracks in Kitzbühel

Beat Feuz und Carlo Janka konnten im zweiten Training zur Weltcup-Abfahrt auf der Streif vom kommenden Samstag Ausfälle nur mit Mühe verhindern, erreichten angesichts der Probleme auf dem obersten Streckenteil vor der Mausefalle aber beachtliche Zeiten. Beat Feuz wurde mit einem Rückstand von neun Zehnteln auf den Trainingsbesten, den Norweger Aleksander Amodt Kilde, Zehnter. Carlo Janka büsste 1,3 Sekunden ein und fuhr auf Platz 14.

Abgesehen von den Fehlern ganz oben hätten die beiden Schweizer durchaus auch zufrieden sein können mit ihren Fahrten. Sie blieben aber selbstkritisch. "Ich muss nochmals über die Bücher", sagte Janka im Ziel. Der Bündner kreuzte kurz nach dem Start die Skis und kam fast zum Stillstand. So handelte er sich den gesamten Rückstand auf der ersten Streckenhälfte ein; unten hielt Janka mit den Besten mit.

Beat Feuz stürzte vor der Linkskurve vor der Mausefalle beinahe, konnten aber Weiterfahren. Er war auch im untersten Abschnitt nicht schnell, kam aber immerhin im mittleren Teil auf gute Zeiten. "Ich hatte am Anfang ein komisches Gefühl, weil ich einen anderen Ski fuhr als im ersten Training. Deshalb habe ich den Tritt nicht so gefunden", sagte Feuz, der am Mittwoch die zweitbeste Zeit realisiert hatte.

Das Training vom Donnerstag war gekennzeichnet durch knappe Abstände. Die Top 5 waren bloss durch 16 Hundertstel getrennt. Darunter waren auch die beiden bisherigen Abfahrtssieger des Winters, Kjetil Jansrud (3.) und Max Franz (5.). Kitzbühel-Vorjahressieger Peter Fill, der vor einem Jahr Feuz und Janka auf die Plätze 2 und 3 verwiesen hatte, klassierte sich auch im zweiten Training nicht in den Top Ten; der Italiener wurde 13.

