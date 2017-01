Favre und Nice scheitern im Cup

OGC Nice, der Leader der Ligue 1, verlor in den 1/32-Finals beim Tabellenletzten Lorient 1:2. Nach der Führung durch Topskorer Alessane Pléa unterlag Nice nach zwei Gegentoren in den letzten 20 Minuten.

Damit kann sich Lucien Favres Team, das in Lorient ohne die gesperrten Stürmer Mario Balotelli und Younes Belhanda auskommen musste, in den nächsten Monaten ganz auf das Rennen um den Meistertitel konzentrieren. Vor dem Out in Cup und Ligacup hatte man sich im Spätherbst auch aus der Europa League ziemlich zügig verabschiedet.

(sda)