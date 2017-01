François van der Elst 62-jährig verstorben

Der Stürmer spielte neun Saisons lang für Anderlecht und unter anderem ab 1981 während zweier Jahre bei West Ham United.

Den Höhepunkt der internationalen Karriere erlebte Van der Elst 1980, als er mit Belgien den EM-Final in Rom gegen Deutschland erreichte. Belgien verlor 1:2. Mit Anderlecht gewann er 1976 und 1978 den Europacup der Cupsieger. Van der Elst, auch Swat genannt, war in seiner Heimat ein Idol.

François van der Elst wurde am Neujahrstag mit schweren Herzproblemen in Spitalpflege gebracht. Er wurde in ein künstliches Koma gesetzt, von dem er jedoch nicht zurückgeholt werden konnte. Er starb in der Nacht auf Mittwoch dieser Woche.

Van der Elsts sechs Jahre jüngerer Bruder Leo van der Elst ist ebenfalls ein ehemaliger belgischer Internationaler.

(sda)