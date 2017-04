Früh gibt Amt als Präsident von St. Gallen ab

Das gab der Tabellen-Sechste der Super League in einer Medienmitteilung bekannt. Aus diesem Grund findet im Mai - das Datum ist noch nicht bekannt - eine ausserordentliche Generalversammlung statt. Bis dahin bleibt Früh Präsident. In welchem Umfang sei aber noch unklar, wie Daniel Last, der Mediensprecher des Vereins, gegenüber dem "St. Galler Tagblatt" sagte. Genaueres über den Gesundheitszustand von Früh gab der Klub nicht bekannt.

Der 65-jährige Unternehmer hatte Ende 2010 die Führung bei den St. Gallern übernommen. Damals standen die Ostschweizer vor dem Ruin. Nun befinden sie sich finanziell auf einer soliden Basis. Ob Früh Miteigentümer des Vereins bleibt, ist noch nicht klar. Das wird sich erst an der Generalversammlung definitiv zeigen. Gemäss dem "St. Galler Tagblatt" deutet aber vieles daraufhin, dass er weiterhin Grossaktionär des FCSG sein wird.

(sda)