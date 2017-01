Gabun kassiert gegen Guinea-Bissau spät das 1:1

Gabun gehört zwar nicht zu den Favoriten auf den Turniersieg, doch dass es gegen Guinea-Bissau nicht zu einem Erfolg reichen würde, hatten die Einheimischen nicht gedacht. Juary Soares, der bei Mafra in der 2. Division von Portugal engagiert ist, lenkte in der Nachspielzeit eine weite Flanke mit dem Kopf zum 1:1 ins Tor.

Guinea-Bissau, ein Kleinstaat in Westafrika mit rund 1,5 Millionen Einwohnern, nimmt in diesem Jahr erstmals am Afrika-Cup teil.

Das Tor von Gabuns Superstar Pierre-Emerick Aubameyang reichte somit nicht zum erwarteten Auftaktsieg. Der Dortmunder Stürmer schoss kurz nach der Pause den Ball aus kurzer Distanz ins Tor, nachdem Sturmkollege Denis Bouanga vom Ligue-2-Verein Tours seinen Schuss verzogen hatte.

Die weiteren Teams in der Gruppe A sind Burkina-Faso und Kamerun.

