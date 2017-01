Grippe beendet Freunds Vierschanzen-Tournee

Für den Grossschanzen-Weltmeister von 2015 ging die Tournee damit nach zwei von vier Wettkämpfen zu Ende. Freund, der im Vorjahr die Vierschanzen-Tournee als Gesamt-Zweiter hinter dem Slowenen Peter Prevc beendet hatte, kam in diesem Jahr nicht auf Touren. In Oberstorf belegte er Platz 20, in Garmisch-Partenkirchen sprang er lediglich auf Platz 21.

Die Vorbereitung auf die WM-Saison war für den Deutschen alles andere als planmässig verlaufen. Der 28-jährige Mannschafts-Olympiasieger hatte sich im letzten April einer Hüftoperation unterziehen müssen und war mehrere Monate ausgefallen. Die Nordische Ski-WM findet vom 22. Februar bis 5. März im finnischen Lahti statt.

(sda)