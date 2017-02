Houston verliert gegen Atlanta trotz starkem Capela

Rund achteinhalb Minuten vor dem Ende sprach nichts für einen Sieg für die Hawks, die erneut ohne den an der Leiste verletzten Thabo Sefolosha antraten. Houston führte zu diesem Zeitpunkt 97:77. Entscheidenden Anteil an der Wende hatte Tim Hardaway, der 23 seiner 33 Punkte in den letzten neun Minuten warf.

Die Rockets verloren, obwohl der in der Startformation stehende Clint Capela eine starke Leistung zeigte. Der 22-jährige Genfer egalisiert mit 22 Punkten seine Karrierebestleistung vom 20. Januar. Capela, der zudem neun Rebounds verzeichnete, erzielte zum vierten Mal in dieser Saison 20 und mehr Punkte. James Harden kam bei der vierten Niederlage von Houston in den letzten sechs Partien auf 41 Zähler.

(sda)